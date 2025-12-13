Cuesta: "Blocco Lazio organizzato, noi poco lucidi. Superiorità numerica ha portato frenesia"

Una vittoria eroica della Lazio che torna a vincere in trasferta dopo quattro gare a secco e lo fa in nove uomini al "Tardini". La squadra di Sarri batte il Parma 1-0 grazie al gol di Noslin e si porta ad un punto dalla Juventus settima. Una sconfitta pesante per la formazione di Cuesta, che si conferma peggior attacco della Serie A (10 gol, come il Pisa) nonostante la doppia superiorità numerica maturata con i rossi a Zaccagni (42') e Basic (78'). È una partita a due facce, ma la Lazio ha sempre mantenuto ordine anche nel momento più difficile. Nel primo tempo regna l'equilibrio, testimoniato anche dai numeri. È Estevez a subire al 42' l'intervento duro di Zaccagni che per l'arbitro Marchetti è meritevole di espulsione, alla quale si aggiungerà poi l'espulsione di Basic nel finale per un brutto fallo di reazione, sempre su Estevez. Nonostante la duplice inferiorità numerica, i biancocelesti infilano il Parma nel finale portando a casa i tre punti. Al termine della gara ha analizzato la prestazione dei suoi Carlos Cuesta .

Cuesta: "Oggi non siamo stati precisi"

“Il calcio è fatto di eventi e casualità, non è stata colpa dell’atteggiamento. Non siamo riusciti a sbloccare il blocco difensivo della Lazio. Dobbiamo analizzare tutto quello che non abbiamo fatto bene per migliorare”. Ha esordito così Cuesta ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro la Lazio, a cui ha poi aggiunto: “Ripartiremo, abbiamo trovato tante difficoltà in questi mesi e siamo riusciti a sfruttarle come opportunità, oggi non siamo stati precisi. Il blocco della Lazio era organizzato, abbiamo fatto tante cose e siamo stati poco lucidi nell’eseguirle. Quando sono stati bassi sono riusciti a difendere bene, non siamo riusciti a sfruttare le nostre qualità. Il calcio è fatto di giornate ed eventi. Dobbiamo essere più frequenti nel nostro massimo, sennò non riusciremo a fare i punti che vogliamo”.

"Superiorità numerica può portare a frenesia"

“È mancato il carattere? Può essere uno spunto, era la prima volta che eravamo in superiorità numerica. Sicuramente può portare a frenesia e alla volontà di avere subito il risultato. Ti toglie lucidità, può essere un caso, in questo momento non posso fare un’analisi lucida” ha concluso poi Cuesta, analizzando ciò che è mancato alla squadra nel match contro la Lazio. I ducali non sono riusciti a sfruttare la duplice superiorità numerica in campo, alla quale il tecnico del Parma ha cercato di fornire una chiave d'interpretazione.