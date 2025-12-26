Parma-Fiorentina con l’acqua alla gola. Cuesta chiama i tifosi, “Vogliamo farlo per loro”

"Dobbiamo trasformare l'amarezza della partita con la Lazio in qualcosa di positivo da mettere in campo. Ci servirà per affrontare la gara con determinazione e per provare ad arrivare al risultato che vogliamo, con la voglia di regalare una gioia ai nostri tifosi". Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta , parla così alla vigilia della sfida con la Fiorentina , ultima della classe che però sembra aver superato il suo momento peggiore. "Conosciamo le qualità della Fiorentina, ma dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare noi e sulle situazioni che sono sotto il nostro controllo - spiega il mister dei ducali durante la conferenza di presentazione della gara nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio - Sarà una partita importante sia per loro che per noi: dobbiamo essere concentrati per provare ad indirizzarla dalla nostra parte". Per quanto riguarda la rosa a disposizione, "Circati e Delprato saranno convocati. Non saranno invece della partita i lungodegenti Suzuki, Frigan e Ndiaye".

"Dobbiamo fare qualcosa di più"

Cuesta sa cosa serve al suo Parma: "Dobbiamo consolidare le cose positive che stiamo facendo, ma allo stesso tempo fare qualcosa in più. In questi giorni di allenamento ci siamo concentrati su alcuni aspetti che pensiamo di poter migliorare: la solidità, l'essere sempre in undici sia in fase offensiva che difensiva e la capacità di sbloccare le partite anche in situazioni in cui solitamente non siamo abituati. Ci stiamo lavorando e stiamo migliorando, ma dobbiamo essere più consistenti e più concentrati sui piccoli dettagli che fanno la differenza negli ultimi trenta metri". In merito alla pericolosità offensiva dei suoi, "vogliamo aumentare le possibilità di creare pericolo. Ondrejka e Oristanio possono aiutarci molto in questo senso. Ogni giocatore che ho in rosa è unico e speciale". Cuesta chiude con un pensiero rivolto ai tifosi galloblu: "Ci è dispiaciuto non poterli incontrare il 24 dicembre per l'allenamento a porte aperte. Sono importanti per noi, ci danno quell'energia in più che in partite come queste è fondamentale. Spero che potremo regalare loro qualcosa di bello".

"Decisione difficile. Parma? Club straordinario"

"È stata forse la decisione più difficile della mia vita". Tra i tanti temi toccati da Carlos Cuesta ai microfoni del portale inglese The Guardian, c'è l'addio dall'Arsenal in estate per diventare il nuovo tecnico del Parma: "Ero incredibilmente felice all'Arsenal, circondato da persone incredibili in un progetto incredibile. Non solo con grandi giocatori e un percorso che continua a crescere, ma con una persona che è stata incredibilmente importante per me, che è Mikel (Arteta, ndr)".

Sul Parma: "È un club straordinario, storico. Al momento abbiamo avuto molti alti e bassi. Stiamo cercando di creare il nostro percorso e scrivere il nostro capitolo".