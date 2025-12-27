Tuttosport.com
Parma, Cuesta: "Felice per la vittoria. Dopo la Lazio eravamo col morale a terra"

Il tecnico dei ducali è intervenuto a Dazn per commentare la vittoria sulla Fiorentina firmata dal gol di Sorensen
1 min
Parma, Cuesta: "Felice per la vittoria. Dopo la Lazio eravamo col morale a terra" © LAPRESSE
Parma

Parma

Tutte le notizie sulla squadra

"Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. La sconfitta contro la Lazio ci ha dato la spinta. Ci sono ancora diverse cose da migliorare: per esempio nella ripresa la gestione del vantaggio andava fatta diversamente. Vogliamo essere una squadra aggressiva e solida. E' merito dei ragazzi l'aver retto con questa intensità fino alla fine: non è stata solo una questione fisica, ma anche mentale". Queste le parole di Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina.

Le parole di Cuesta

"Sorensen èuna mezzala che ha mostrato grande capacità di inserimento. Il 4-3-3 di oggi è un modulo più adatto alle sue qualità. Proveremo a sfruttarlo nel miglior modo possibile. Keita? E' molto importante per noi a livello difensivo e nella gestione della palla. Uno dei nostri obiettivi principali e far crescere i ragazzi al meglio. Ci sono ancora tanti aspetti da migliorare. Dopo la Lazio avevamo il morale a terra, ma ora vogliamo consolidare i risultati positivi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

