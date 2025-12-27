Parma, Cuesta: "Felice per la vittoria. Dopo la Lazio eravamo col morale a terra"

"Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. La sconfitta contro la Lazio ci ha dato la spinta. Ci sono ancora diverse cose da migliorare: per esempio nella ripresa la gestione del vantaggio andava fatta diversamente. Vogliamo essere una squadra aggressiva e solida. E' merito dei ragazzi l'aver retto con questa intensità fino alla fine: non è stata solo una questione fisica, ma anche mentale". Queste le parole di Carlos Cuesta , allenatore del Parma , ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina .

Le parole di Cuesta

"Sorensen èuna mezzala che ha mostrato grande capacità di inserimento. Il 4-3-3 di oggi è un modulo più adatto alle sue qualità. Proveremo a sfruttarlo nel miglior modo possibile. Keita? E' molto importante per noi a livello difensivo e nella gestione della palla. Uno dei nostri obiettivi principali e far crescere i ragazzi al meglio. Ci sono ancora tanti aspetti da migliorare. Dopo la Lazio avevamo il morale a terra, ma ora vogliamo consolidare i risultati positivi".