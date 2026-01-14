Parma, Cuesta: "Abbiamo avuto difficoltà. Non ci piace giocare nella nostra metà campo, ma..."

NAPOLI - "I ragazzi danno tutto, hanno capacità di sacrificarsi e vanno oltre la difficoltà riuscendo a fare prestazioni di alto livello. Non ci piace giocare tanto tempo nella nostra metà campo, ma è la quarta partita in dieci giorni e abbiamo fatto quel che dovevamo fare e quel che ci chiedeva il tipo di gara. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma sono contento dell'atteggiamento della squadra". Lo ha detto a Dazn il tecnico del Parma, Carlos Cuesta dopo il pareggio a reti inviolate contro il Napoli al 'Maradona'.