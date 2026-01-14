Parma, Cuesta: "Abbiamo avuto difficoltà. Non ci piace giocare nella nostra metà campo, ma..."

NAPOLI - "I ragazzi danno tutto, hanno capacità di sacrificarsi e vanno oltre la difficoltà riuscendo a fare prestazioni di alto livello. Non ci piace giocare tanto tempo nella nostra metà campo, ma è la quarta partita in dieci giorni e abbiamo fatto quel che dovevamo fare e quel che ci chiedeva il tipo di gara. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma sono contento dell'atteggiamento della squadra". Lo ha detto a Dazn il tecnico del Parma, Carlos Cuesta dopo il pareggio a reti inviolate contro il Napoli al 'Maradona'.
Sul Genoa e l'esordio di Rinaldi
"Sappiamo che domenica abbiamo una partita super importante al Tardini contro il Genoa. La testa è già lì - ha spiegato a proposito del prossimo scontro diretto per la salvezza -. Ci concentriamo su quel che dobbiamo fare per poter continuare a crescere, perché siamo ancora lontani rispetto a dove vogliamo essere". Dal 1' è partito il terzo portiere Rinaldi, al posto di Corvi, solitamente prima alternativa all'infortunato Suzuki: "La scelta è nata dall'osservazione dell'allenamento. Filippo era pronto per fare una grande partita e così è stato".