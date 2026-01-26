Cuesta, brutte notizie: un titolarissimo infortunato per Parma-Juve

Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria in ottica Juve. I gialloblù, reduci dalla sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta, domenica scenderanno in campo al Tardini per sfidare i bianconeri di Luciano Spalletti. Ma Carlos Cuesta dovrà fare i conti con una pesantissima assenza: Lautaro Valenti, infatti, salterà il match contro la Juve (e non soltanto) dopo il problema rimediato nell'ultima sfida di campionato.
Parma, Valenti salta la Juve
Nel finale di gara contro l'Atalanta Valenti ha accusato un fastidio, sottoponendosi così agli esami del caso. L'esito non è stato di certo dei più felici, come comunicato in una nota ufficiale dal club: "In seguito all'infortunio alla coscia sinistra rimediato nel finale di gara Atalanta-Parma di ieri, domenica 25 gennaio, Lautaro Valenti è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado ai flessori. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico gialloblu".
Da capire dunque quali saranno precisamente i tempi di recupero, sta di fatto che sicuramente il difensore salterà sicuramente la Juve. Assenza pesante per Cuesta: Valenti infatti rappresenta uno degli uomini cardine del tecnico spagnolo, vantando ben 17 presenze in campionato (giocate praticamente tutte dall'inizio alla fine), considerando anche le 4 sfide saltate per infortunio tra metà settembre e inizio ottobre.