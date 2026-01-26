Cuesta, brutte notizie: un titolarissimo infortunato per Parma-Juve

Parma, Valenti salta la Juve

Nel finale di gara contro l'Atalanta Valenti ha accusato un fastidio, sottoponendosi così agli esami del caso. L'esito non è stato di certo dei più felici, come comunicato in una nota ufficiale dal club: "In seguito all'infortunio alla coscia sinistra rimediato nel finale di gara Atalanta-Parma di ieri, domenica 25 gennaio, Lautaro Valenti è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado ai flessori. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico gialloblu".

Da capire dunque quali saranno precisamente i tempi di recupero, sta di fatto che sicuramente il difensore salterà sicuramente la Juve. Assenza pesante per Cuesta: Valenti infatti rappresenta uno degli uomini cardine del tecnico spagnolo, vantando ben 17 presenze in campionato (giocate praticamente tutte dall'inizio alla fine), considerando anche le 4 sfide saltate per infortunio tra metà settembre e inizio ottobre.