Nicolussi Caviglia, fatta per l’ex Juve al Parma: i dettagli e Spalletti subito avversario

Il conto alla rovescia per la fine del calciomercato è iniziato e l'obiettivo del Parma è chiaro: rinforzarsi per centrare la salvezza e farlo subito. I ducali vogliono presentarsi al big match contro la Juventus con il volto di una squadra decisa a cambiare. E possono farlo grazie a due arrivi mirati, soprattuo uno a centrocampo. Di chi si tratta? Di Nicolussi Caviglia , proprio un ex bianconero in cerca di rilancio dopo una prima parte di stagione con poco spazio alla Fiorentina. Poi è fatta anche per Franco Carboni , che vestirà la maglia del Parma in prestito dall' Inter (proprietaria del giocatore), dopo aver dato addio all'Empoli. Segnali chiari di volontà di crescita.

Nicolussi Caviglia al Parma: i dettagli

Il Parma ha chiuso per il mediano di proprietà del Venezia e domani, 28 gennaio, svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club prima di mettere la firma sul nuovo contratto. La fumata bianca è arrivata sulla base di un prestito con diretto di riscatto, che diventa obbligo solo in caso di salvezza. Nicolussi Caviglia firmerà quadriennale fino al 2030 (6 mesi + 4 anni) ovviamente legato al piazzamento della squadra di Cuesta a fine anno, che farebbe scattare l'opzione immediata del suo acquisto. Il club emiliano non si è fermato al centrocampo e ha definito l’operazione per l’arrivo di Franco Carboni in prestito con diritto di riscatto. L’esterno argentino ha prima risolto il suo legame con l'Empoli e poi l'Inter, proprietario del cartellino, ha raggiunto l'intesa con i ducali. Anche il classe 2003 sosterrà domani tutti i controlli medici prima di mettere nero su bianco per la sua nuova avventura in Serie A.