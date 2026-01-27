Nicolussi Caviglia, fatta per l’ex Juve al Parma: i dettagli e Spalletti subito avversario

Il conto alla rovescia per la fine del calciomercato è iniziato e l'obiettivo del Parma è chiaro: rinforzarsi per centrare la salvezza e farlo subito. I ducali vogliono presentarsi al big match contro la Juventus con il volto di una squadra decisa a cambiare. E possono farlo grazie a due arrivi mirati, soprattuo uno a centrocampo. Di chi si tratta? Di Nicolussi Caviglia, proprio un ex bianconero in cerca di rilancio dopo una prima parte di stagione con poco spazio alla Fiorentina. Poi è fatta anche per Franco Carboni, che vestirà la maglia del Parma in prestito dall'Inter (proprietaria del giocatore), dopo aver dato addio all'Empoli. Segnali chiari di volontà di crescita.
Nicolussi Caviglia al Parma: i dettagli
Il Parma ha chiuso per il mediano di proprietà del Venezia e domani, 28 gennaio, svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club prima di mettere la firma sul nuovo contratto. La fumata bianca è arrivata sulla base di un prestito con diretto di riscatto, che diventa obbligo solo in caso di salvezza. Nicolussi Caviglia firmerà quadriennale fino al 2030 (6 mesi + 4 anni) ovviamente legato al piazzamento della squadra di Cuesta a fine anno, che farebbe scattare l'opzione immediata del suo acquisto. Il club emiliano non si è fermato al centrocampo e ha definito l’operazione per l’arrivo di Franco Carboni in prestito con diritto di riscatto. L’esterno argentino ha prima risolto il suo legame con l'Empoli e poi l'Inter, proprietario del cartellino, ha raggiunto l'intesa con i ducali. Anche il classe 2003 sosterrà domani tutti i controlli medici prima di mettere nero su bianco per la sua nuova avventura in Serie A.