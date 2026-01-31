Parma-Juve, il ricordo di Corvi e l'idolo Buffon: "Gigi mi ha fatto crescere. Mi dice sempre..."

"Cuesta è giovane, sta imparando"

Lei è arrivato ad esordire in Serie A a 25 anni. È tardi o questa gioia è arrivata al momento giusto? “Sì, non mi pento di nulla, il mio percorso è stato buono e ho fatto tutto quello che dovevo fare. Ho avuto quest’opportunità e sono contento di averla colta nel migliore dei modi. Sono felice così”. In panchina avete Carlos Cuesta, allenatore di 30 anni. Che effetto le fa avere un tecnico così giovane? “Il mister è giovane, come noi. Ha un impatto importante in termini di personalità con tutti i ragazzi. Anche lui sta imparando, è la sua prima esperienza da allenatore. Noi cerchiamo di seguire sempre i suoi consigli: siamo felici di averlo qui”. Su Cuesta c’è tanto snobismo. Viene considerato il più italiano degli allenatori stranieri, con un’accezione non propriamente positiva. Qual è realmente la sua mentalità? “Prima di tutto cerchiamo di essere compatti e solidi in fase difensiva. Poi costruiamo la fase offensiva. Ma siamo con lui, rispetto all’anno scorso siamo cresciuti in termini di esperienza. Il tasso tecnico è alto, quest’anno ci sono giocatori con più partite nello “zainetto”: questa è la chiave della stagione che stiamo vivendo”.