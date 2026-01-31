Cuesta: "Vi spiego come si affronta la Juve. Nicolussi ci aiuterà molto e su Spalletti dico..."

PARMA - Carlos Cuesta presenta la sfida contro la Juventus , valida per la 23ª giornata di Serie A, durante la conferenza stampa al Mutti Training Center. Un appuntamento di alto profilo che il Parma intende vivere come opportunità, più che come ostacolo: "La partita l'abbiamo preparata con molta chiarezza su quello che vogliamo fare. Sappiamo cosa rappresenta e l'orgoglio che abbiamo nel rappresentare il Parma, soprattutto in serate che possono regalare bei momenti ai nostri tifosi. Faremo tutto il possibile per portarla dove vogliamo".

"Juventus, qualità collettiva ed individuale" e su Spalletti

Cuesta riconosce apertamente il valore della Juventus, soffermandosi sulle qualità strutturali della squadra bianconera: "Hanno molta qualità individuale e collettiva, fluidità del possesso e grande capacità di attaccare gli spazi. Sono forti anche a livello difensivo e hanno variabilità". Un passaggio anche su Luciano Spalletti e sull'idea di partita: "Per me non è un gioco di sorprendere l'avversario. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a giocare il meglio possibile. Spalletti ha tantissima esperienza e sta aiutando la Juventus a crescere molto".

Interpretare i momenti del match

Ma il focus resta sulla propria squadra che al Tardini ha già frenato in rimonta il Milan: "Noi proveremo a giocare la nostra partita con i nostri punti di forza. Abbiamo bisogno di solidità, sacrificio e compattezza, ma anche di personalità e qualità per portare i punti a casa". Sul piano tattico, il tecnico sottolinea la necessità di saper interpretare i diversi momenti del match: "Ci saranno fasi in cui potremo giocare più vicino alla loro porta e altre in cui dovremo essere più compatti. Dovremo essere umili, maturi e capaci di leggere le situazioni. La partita ci chiede versatilità".

Presenti i nuovi innesti con l'ex Juve Nicolussi Caviglia: "Giocatore versatile"

Spazio poi al mercato e ai nuovi innesti: "I tre nuovi sono disponibili. Nicolussi Caviglia è un giocatore versatile, può fare il play, il mediano o il doppio play. Ha grandi letture e capacità di progredire palla. Ci può aiutare molto, anche grazie alla qualità di calcio dal limite".