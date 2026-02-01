Cuesta: "Juve meglio di noi. Non siamo riusciti a difendere nel modo giusto e dobbiamo migliorare"

PARMA - Secoda sconfitta consecutiva per il Parma di Carlos Cuesta battuto in casa per 4-1 dalla Juventus . Le parole dell'allenatore degli emiliani ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Non siamo riusciti ad essere al loro livello. Ci hanno messo in difficoltà, quando siamo riusciti ad uscire e andare verso la loro porta non abbiamo creato pericolo. La partita si è sbilanciata con le palle inattive e con le loro occasioni in spazi aperti, su queste cose dobbiamo migliorare. La solidità è stato il nostro punto di forza, deve rimanerci in testa".

Prestazione timida?

A differenza dei match contro Milan e Napoli oggi il Parma è stato meno intenso: "Non penso che sia una questione di essere timidi. Loro sono stati migliori di noi soprattutto in fase offensiva, non siamo riusciti a difendere come volevamo. Nel secondo tempo siamo riusciti a farlo meglio, dopo l’1-2 avevamo un po’ di momentum ma sono riusciti a fare subito gol. Li abbiamo perso la possibilità di tenere viva la partita e di ribaltarla".

Dentro Nicolussi Caviglia e Keita più avanzato

Sull'arrivo dell'ex Juve e gli aggiustamenti tattici: "Abbiamo tanti giocatori a centrocampo con versatilità, in funzione di cosa cerchiamo in partita avremo la possibilità di spostarli nel miglior modo possibile".

Conferenza stampa

In conferenza stampa l'allenatore ha ribadito: "Non penso che abbiamo giocato a viso aperto. Non siamo stati bravi a difendere bassi quando dovevamo, questo ha portato a situazioni che ci hanno messo in pericolo. Alla fine loro sono riusciti a creare e ad avere situazioni come palle inattive che hanno portato ai gol e sbilanciato la partita. Quando abbiamo avuto momentum nel secondo tempo dopo il gol, una ripartenza ha ricambiato la situazione di gioco - aggiunge - Anche nella ripresa siamo stati aggressivi con la difesa a cinque, quello non dipende dal sistema. Loro sono riusciti a portare la partita dove volevano e sono stati migliori di noi".

Sulla difesa bassa: "Abbiamo fatto cambiamenti per essere più coperti e aggressivi sui riferimenti. Ma sono stati bravi loro, complimenti. Ci dispiace della prestazione e del risultato. Lavoreremo perché domenica potremo tornare a fare punti".

Momento complicato: "Dobbiamo tornare ai nostri punti di forza, a essere umili, a difendere bene e di squadra. Mi prendo la responsabilità di tutto. Lavoreremo per migliorare. Fischi? Non so se è stata la prima volta, ma anche contro il Lecce è capitato. Ci dispiace per la prestazione e il risultato. Lavoreremo per cambiare le dinamiche e fare punti".

