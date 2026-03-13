Cuesta dopo Torino-Parma: "Non siamo stati compatti". E su Cremaschi e Suzuki...

TORINO - Crolla il Parma che subisce il poker a Torino contro la formazione di D'Aversa . Ai microfoni di Dazn arriva l'analisi del tecnico ducale, Carlos Cuesta : "Ci sono state due doppie mazzate oggi: alla prima occasione, prendere gol così presto e l'infortunio di Cremaschi, ma abbiamo reagito e la squadra è riuscita a pareggiare portando la partita dove volevamo noi. Nel secondo tempo poi ci sono stati due eventi in un minuto che ci hanno fatto male, da lì l'approccio del Torino è stato diverso e noi abbiamo fatto fatica a fare le ripartenze. Le cose da migliorare ci sono assolutamente, ma allo stesso tempo sono orgoglioso della prima reazione e del fatto che i ragazzi hanno provato a dare tutto. Lo spirito e la voglia di questi ragazzi è massima e adesso so che saremo focalizzati a fare una grande partita sabato prossimo".

Sull'infortunio di Cremaschi

Poi prosegue: "Non siamo stati compatti, non avevamo le linee di passaggio vicine, siamo stati larghi e ci mancava ampiezza. La compattezza è stata un punto di forza della nostra squadra, dobbiamo tenerla ancora perché questo ci aiuta ad avere prestazioni di livello e a fare punti. Vedo l'approccio dei ragazzi e come si allenano, come provano a dare il massimo e sono consapevoli che l'obiettivo non è raggiunto e dobbiamo fare tanti punti perché vogliamo rappresentare il Parma nel modo migliore possibile". Cuesta fa sapere che l'infortunio di Cremaschi sarà valutato domani mentre non si sbilancia sull'alternanza tra i pali tra Corvi e Suzuki. "Io non dico mai chi giocherà prima delle partite, il futuro non si può prevedere. Zion è importantissimo, per noi ha dato la vita se penso alla partita con il Milan... gli errori fanno parte del calcio, lui ha fatto anche grandi interventi oggi e lo sosteniamo più che mai".