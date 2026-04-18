Il Parma espugna il Bluenergy Stadium e torna a vincere dopo sei partite a secco di successi: quattro sconfitte e due pareggi il ruolino di marcia dei ducali, che si avvicinano ulteriormente alla salvezza matematica. A regalare i tre punti al Parma ci ha pensato il primo gol in Serie A di Nesta Elphege al 51', arrivato nella sessione di calciomercato invernale. Interrompe la striscia di tre risultati utili consecutivi invece l'Udinese, che dopo le due vittorie contro Milan e Genoa ed il pareggio contro il Como di Fabregas, si arrende ai ducali in casa.
Parma, vittoria di "corto muso" ad Udine
Vittoria fondamentale per la classifica dei ducali, i quali raggiungono il Torino quota 39 punti, a 12 lunghezze su Lecce e Cremonese - entrambe a 27 - pienamente coinvolte nella lotta retrocessione. Sconfitta che sorprende l'Udinese di Runjaic, reduce da prestazioni molto positive e risultati importanti. La vittoria sul Milan a San Siro all'ultima giornata aveva infatti alimentato le attese dei tifosi bianconeri per la gara casalinga odierna, terminata però a favore degli uomini di Cuesta. Bianconeri che restano a 43 punti in classifica all'11° posto in classifica, i quali affronteranno la Lazio di Sarri all'Olimpico alla prossima giornata. I gialloblù se la vedranno invece con il Pisa al Tardini.