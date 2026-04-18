Il Parma espugna il Bluenergy Stadium e torna a vincere dopo sei partite a secco di successi: quattro sconfitte e due pareggi il ruolino di marcia dei ducali, che si avvicinano ulteriormente alla salvezza matematica. A regalare i tre punti al Parma ci ha pensato il primo gol in Serie A di Nesta Elphege al 51', arrivato nella sessione di calciomercato invernale. Interrompe la striscia di tre risultati utili consecutivi invece l'Udinese, che dopo le due vittorie contro Milan e Genoa ed il pareggio contro il Como di Fabregas, si arrende ai ducali in casa.