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Il Parma passa contro l'Udinese col gol di Elphege: al Bluenergy è 1-0 per i ducali

I gialloblù di mister Cuesta portano a casa tre punti che archiviano la questione salvezza. Nulla da fare per i bianconeri, che cadono in casa
2 min
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Il Parma passa contro l'Udinese col gol di Elphege: al Bluenergy è 1-0 per i ducali© Getty Images
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Il Parma espugna il Bluenergy Stadium e torna a vincere dopo sei partite a secco di successi: quattro sconfitte e due pareggi il ruolino di marcia dei ducali, che si avvicinano ulteriormente alla salvezza matematica. A regalare i tre punti al Parma ci ha pensato il primo gol in Serie A di Nesta Elphege al 51', arrivato nella sessione di calciomercato invernale. Interrompe la striscia di tre risultati utili consecutivi invece l'Udinese, che dopo le due vittorie contro Milan e Genoa ed il pareggio contro il Como di Fabregas, si arrende ai ducali in casa.

Parma, vittoria di "corto muso" ad Udine

Vittoria fondamentale per la classifica dei ducali, i quali raggiungono il Torino quota 39 punti, a 12 lunghezze su Lecce e Cremonese - entrambe a 27 - pienamente coinvolte nella lotta retrocessione. Sconfitta che sorprende l'Udinese di Runjaic, reduce da prestazioni molto positive e risultati importanti. La vittoria sul Milan a San Siro all'ultima giornata aveva infatti alimentato le attese dei tifosi bianconeri per la gara casalinga odierna, terminata però a favore degli uomini di Cuesta. Bianconeri che restano a 43 punti in classifica all'11° posto in classifica, i quali affronteranno la Lazio di Sarri all'Olimpico alla prossima giornata. I gialloblù se la vedranno invece con il Pisa al Tardini.

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