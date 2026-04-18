Cuesta, vittoria ed elogio a Nicolussi Caviglia: "Ci aiuta molto". Runjaic: "Senza Davis..."

Colpo esterno del Parma , che ora vede la salvezza ad un passo. I ragazzi di Carlos Cuesta espugnano 1-0 il Bluenergy Stadium contro l'Udinese: decide una rete di Nesta Elphege . La formazione ospite si ritaglia la sua prima occasione dopo appena 3' con un colpo di testa di Circati, che termina di poco alto sopra la traversa. La risposta del club friulano è immediata, poiché al 7' Zaniolo salta Nicolussi Caviglia e lascia partire un mancino, che però è impreciso. Nella ripresa Cuesta è costretto a sostituire Pellegrino per dei giramenti di testa, lasciando spazio a Nesta Elphege. Quest'ultimo si rende subito protagonista della sfida realizzando il suo primo gol in Serie A al 51': palla in verticale di Strefezza per il francese, che si gira e fulmina Okoye portando in vantaggio il Parma. Nel finale i ragazzi di Runjaic ci provano, i quali creano affanno alla difesa avversaria con Zaniolo, ma Suzuki ci mette una pezza. I ducali difendono l'1-0 fino al triplice fischio e tornano al successo dopo quasi due mesi; per i bianconeri si interrompe la serie di tre risultati utili consecutivi. Al termine del match hanno parlato Cuesta e Runjaic , analizzando le prestazioni delle rispettive squadre.

Cuesta: "Bravi a gestire la palla". E su Nicolussi Caviglia...

"Siamo stati bravi a gestire la palla, trovare le giocate per progredire: da Strefezza a Pellegrino. Nesta Elphege ha fatto la differenza". Ha esordito così nel post partita Carlos Cuesta, il quale si è dichiarato soddisfatto della prestazione dei suoi. Il tecnico ha poi proseguito: "Sappiamo che i nostri punti di forza sono la compattezza difensiva, la capacità di ricompattarci, la capacità di legare il gioco andando a progredire non super veloci ma tutti insieme con il palleggio". E su Nicolussi Caviglia ha concluso: "Sicuramente ci aiuta nel palleggio, abbiamo visto la capacità di trovare la metà campo avversaria anche contro la Lazio e dobbiamo continuare a svilupparla. Vogliamo difendere bene, attaccare bene, saper soffrire".

Runjaic: "La squadra ha dato tutto. Ora testa alla Lazio"

"Siamo in grado di vincere e segnare anche senza Davis, anche senza di lui la squadra è la stessa. Affrontavamo una squadra che si difende bassa, sono disciplinati, ordinati e lo sapevamo. In base a chi sarebbe riuscito a segnare il primo gol la gara si sarebbe indirizzata considerando anche le energie spese per il caldo. Oggi abbiamo preso una decisione sbagliato subendo gol, abbiamo costruito qualche chance e alla fine abbiamo lasciato punti sul campo. La squadra ha provato a dare tutto, mi dispiace per i miei ragazzi, a mio avviso non meritavano di perdere. Ora pensiamo alla Lazio". Queste le parole di Runjaic al termine della sconfitta casalinga contro il Parma, il quale si è soffermato sull'assenza di Davis. E sul Parma: "Bisogna in prima istanza fare i complimenti al Parma che è stato ordinato in campo. In qualche occasione avremmo potuto avere più velocità, la temperatura era alta, nella teoria si possono fare tante cose, poi bisogna vedere cosa si fa in campo. Abbiamo scambiato spesso ruoli, senza quell'errore in fase difensiva avremmo magari pareggiato 0-0 o avremmo vinto nel finale, chi può dirlo".