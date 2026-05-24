Parma, il solito Pellegrino trascina Cuesta alla vittoria nel derby: Sassuolo ko

Il Parma di Cuesta torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi: i gialloblù si aggiudicano infatti il derby emiliano al 'Tardini' contro il Sassuolo di Grosso. Ad inidirizzare l'esito del match a favore dei ducali ci ha pensato la rete del solito Pellegrino all'80' - per lui 8 gol con la maglia del Parma in stagione e un assist -, che ha permesso alla squadra di Cuesta di concludere la stagione a quota 45 punti in classifica. Nulla da fare per il Sassuolo, che dopo aver raccolto le sconfitte con Torino e Parma nelle ultime due, saluta questa Serie A con un'altra sconfitta, portando a tre il numero di partite in cui i neroverdi non sono riusciti a raccogliere punti.