Parma, il solito Pellegrino trascina Cuesta alla vittoria nel derby: Sassuolo ko

Il Parma di Cuesta torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi: i gialloblù si aggiudicano infatti il derby emiliano al 'Tardini' contro il Sassuolo di Grosso. Ad inidirizzare l'esito del match a favore dei ducali ci ha pensato la rete del solito Pellegrino all'80' - per lui 8 gol con la maglia del Parma in stagione e un assist -, che ha permesso alla squadra di Cuesta di concludere la stagione a quota 45 punti in classifica. Nulla da fare per il Sassuolo, che dopo aver raccolto le sconfitte con Torino e Parma nelle ultime due, saluta questa Serie A con un'altra sconfitta, portando a tre il numero di partite in cui i neroverdi non sono riusciti a raccogliere punti.
Parma, obiettivo raggiunto per Cuesta: Sassuolo ko
"Fare 45 punti per finire il più alto in classifica anche se non dipende da noi. Il 12esimo posto è il più alto e lo cercheremo con tutta la volontà del mondo". Queste le parole di Carlos Cuesta rilasciate ieri in conferenza stampa alla vigilia del match odierno, che ha visto il Parma festeggiare la vittoria nel derby. Obiettivo raggiunto dunque per il tecnico spagnolo e la sua squadra, la quale ha piacevolmente sorpreso in questa stagione. Successo che vale doppio per i gialloblù, costretti alla sconfitta nelle ultime tre gare rispettivamente contro Inter, Roma - nel rocambolesco 3-2 nel finale a favore dei giallorossi - e Como.