Parma in finale Primavera grazie ad Astaldi: ora c’è la Fiorentina

Il Parma vola all'ultimo atto del campionato Primavera 1 e sfiderà la Fiorentina. I gialloblù, nella fase finale del campionato U20, hanno battuto in semifinale il Cesena per 2-1: decisive le reti di Daniel Mikołajewski, ma anche una super parata nel finale del portiere Gianluca Astaldi , che grazie ad un suo provvidenziale intervento ha evitato la rete del pareggio dei bianconeri conducendo la sua squadra alla finalissima .

Parma Primave in finale: Astaldi decisivo

Il Parma di mister Corrent al Viola Park inizia subito con ritmi alti, tenendo il pallino del gioco in un vero e proprio monologo gialloblù. Gli sforzi vengono ripagati al 28', quando Mikolajewski è glaciale dal dischetto a seguito del rigore conquistato da Tigani. I crociati vanno all'intervallo in vantaggio di misura, ma il Cesena ad inizio ripresa trova il gol del pareggio: Zamagni con un pregevole calcio di punizione sigla la rete dell'1-1. Il Parma a poco più di un quarto d'ora dalla fine rimette il muso davanti: altro rigore conquistato (stavolta da Cardinale) e ancora Mikolajewski dagli 11 metri è perfetto e marca il gol del sorpasso.

Il Cesena prova il forcing finale per rimettere la gara in parità, e quasi ci riesce, ma c'è un grandissimo intervento di Astaldi a dire di no. All'87' violento tiro-cross dalla sinistra da parte di Tosku, deviazione beffarda del difensore gialloblù Conde che manda la palla in direzione della porta. Con un grandissimo riflesso ci pensa Astaldi a parare e a scacciare via i brutti pensieri. La gara scivola verso la fine: Parma batte Cesena per 2-1 grazie sì alla freddezza di Mikolajewki su rigore, ma grandissimo merito ad Astaldi per l'intervento decisivo a fine partita. I ducali volano in finale dove troveranno la Fiorentina (reduce dal successo sul Bologna).