Parma in finale Primavera grazie ad Astaldi: ora c’è la Fiorentina

Il Parma vola all'ultimo atto del campionato Primavera 1 e sfiderà la Fiorentina. I gialloblù, nella fase finale del campionato U20, hanno battuto in semifinale il Cesena per 2-1: decisive le reti di Daniel Mikołajewski, ma anche una super parata nel finale del portiere Gianluca Astaldi, che grazie ad un suo provvidenziale intervento ha evitato la rete del pareggio dei bianconeri conducendo la sua squadra alla finalissima.
Parma Primave in finale: Astaldi decisivo
Il Parma di mister Corrent al Viola Park inizia subito con ritmi alti, tenendo il pallino del gioco in un vero e proprio monologo gialloblù. Gli sforzi vengono ripagati al 28', quando Mikolajewski è glaciale dal dischetto a seguito del rigore conquistato da Tigani. I crociati vanno all'intervallo in vantaggio di misura, ma il Cesena ad inizio ripresa trova il gol del pareggio: Zamagni con un pregevole calcio di punizione sigla la rete dell'1-1. Il Parma a poco più di un quarto d'ora dalla fine rimette il muso davanti: altro rigore conquistato (stavolta da Cardinale) e ancora Mikolajewski dagli 11 metri è perfetto e marca il gol del sorpasso.
Il Cesena prova il forcing finale per rimettere la gara in parità, e quasi ci riesce, ma c'è un grandissimo intervento di Astaldi a dire di no. All'87' violento tiro-cross dalla sinistra da parte di Tosku, deviazione beffarda del difensore gialloblù Conde che manda la palla in direzione della porta. Con un grandissimo riflesso ci pensa Astaldi a parare e a scacciare via i brutti pensieri. La gara scivola verso la fine: Parma batte Cesena per 2-1 grazie sì alla freddezza di Mikolajewki su rigore, ma grandissimo merito ad Astaldi per l'intervento decisivo a fine partita. I ducali volano in finale dove troveranno la Fiorentina (reduce dal successo sul Bologna).