Agnelli e la foto con Cherubini: amarcord Juve durante l'allenamento del Parma

Agnelli a Collecchio, il post del Parma e la foto con Cherubini

Il Parma ha raccontato la presenza di Andrea Agnelli attraverso un breve post sui propri canali social: “Avvistato stamattina durante il nostro allenamento”. L’ex numero uno della Juventus ha seguito da vicino la seduta della formazione allenata da Cuesta al Mutti Training Center, osservando il lavoro della squadra insieme a Cherubini e ai dirigenti del club. La foto dei due ex protagonisti del mondo bianconero ha attirato l’attenzione dei tifosi, soprattutto per il percorso condiviso negli anni passati. Il rapporto tra Parma e Juventus è ancora oggi alimentato anche da dinamiche di mercato: Pellegrino è un osservato speciale dei bianconeri, mentre Daffara è arrivato in Emilia proprio dopo l’esperienza a Torino.

Gli ultimi giorni di Agnelli e la decisione della Corte UE

L’arrivo di Agnelli a Collecchio è avvenuto in un momento particolarmente importante per il suo percorso dopo la presidenza della Juventus. Nei giorni precedenti, infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul caso relativo alla sua inibizione e alle sanzioni legate all’inchiesta sulle plusvalenze del club bianconero. I giudici hanno stabilito che il divieto di svolgere determinate attività professionali può essere applicato, ma soltanto nel rispetto dei principi di proporzionalità e legittimità. La Corte ha inoltre ribadito il diritto degli interessati, lui e Arrivabene, di ricorrere davanti a un giudice per contestare i provvedimenti. La decisione rappresenta un passaggio rilevante nel rapporto tra regolamenti sportivi e diritto europeo, con possibili conseguenze sul futuro delle sanzioni disciplinari nel calcio.

Agnelli e Cherubini, il legame nato negli anni d’oro della Juventus

La presenza di Andrea Agnelli insieme a Federico Cherubini ha riportato alla memoria il lungo percorso vissuto dai due durante gli anni di grande successo della Juventus. Con Agnelli alla guida del club, Cherubini ha scalato progressivamente le gerarchie fino a diventare una figura centrale dell’area sportiva, lavorando anche al fianco di Paratici nella gestione della prima squadra. Insieme hanno vissuto una fase ricca di vittorie e di cambiamenti, contribuendo anche alla nascita del progetto Next Gen dedicato alla crescita dei giovani talenti. Un rapporto professionale costruito nel tempo e legato a una delle epoche più importanti della storia recente bianconera. La visita al centro sportivo del Parma ha così rappresentato anche un ritorno alle sensazioni del campo per Agnelli.

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