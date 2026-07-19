Pellegrino, gol di testa con il Parma aspettando la Juve: Cuesta inizia con un poker

Test in famiglia nella mattinata di oggi per il Parma al Mutti Training Center di Collecchio. L'amichevole contro l'U20 è terminata 4-0 per la squadra di Cuesta . A decidere la sfida sono due reti per tempo: nel primo la sblocca Benedyczak di testa (8'), sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Carboni. Nei minuti successivi ci prova Frigan ma Mazzocchi è attento a negargli i gol. Alla mezz'ora, poi, è proprio Carboni a raddoppiare con un bel mancino in diagonale. Nella ripresa Pellegrino trova il 3-0 di testa (49') , mentre al 76' è Kouda a pescare il poker con un destro preciso dai venti metri. Nel finale c'è spazio anche per un gran tiro a giro di Ondrejka dalla distanza che si stampa sulla traversa.

Le parole di Cuesta

"E' stata una partita che ci è servita molto per mettere in pratica tutte le cose che abbiamo provato in questa prima settimana - ha commentato il tecnico dei ducali, Carlos Cuesta -. Abbiamo sfruttato il fatto di avere tanti giocatori disponibili e ci ha fatto molto piacere vederli in campo. Frigan? Siamo molto felici di rivederlo, come lo siamo per altri giocatori che l'anno scorso erano in un altro contesto. Ora bisogna continuare così, lavorare bene. Oggi era importante mettere dei minuti nelle gambe per tutti i giocatori disponibili. Ho avuto buone sensazioni su diverse cose, ora continuiamo a lavorare".