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"Nicolussi Caviglia dovrà operarsi", brutte notizie per l'ex Juve ora al Parma: cosa è successo

L'ex centrocampista dei bianconeri sarà costretto ad operarsi: ancora ignoti i tempi di recupero
1 min
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"Nicolussi Caviglia dovrà operarsi", brutte notizie per l'ex Juve ora al Parma: cosa è successo © GettyImages
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Hans Nicolussi Caviglia è costretto a fermarsi per un po' di tempo. Il Parma ha comunicato che il centrocampista si è recato a Londra per una visita specialistica nella giornata di ieri. A causa del perdurare della sindrome pubalgica, in seguito alla visita effettuata, l’ex Juventus e Venezia sarà così costretto a operarsi per risolvere in via definitiva i problemi che lo hanno afflitto di recente.

Il comunicato del Parma

Il Parma comunica che "il calciatore Hans Nicolussi Caviglia, accompagnato dal responsabile sanitario del club Giulio Pasta, si è recato a Londra per una visita specialistica con il dottor Ernest Schilders nella giornata di ieri. A seguito del perdurare della sindrome pubalgica - prosegue il comunicata - è stata posta indicazione chirurgica da effettuarsi nei prossimi giorni".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Parma

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