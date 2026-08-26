"Nicolussi Caviglia dovrà operarsi", brutte notizie per l'ex Juve ora al Parma: cosa è successo

Hans Nicolussi Caviglia è costretto a fermarsi per un po' di tempo. Il Parma ha comunicato che il centrocampista si è recato a Londra per una visita specialistica nella giornata di ieri. A causa del perdurare della sindrome pubalgica, in seguito alla visita effettuata, l’ex Juventus e Venezia sarà così costretto a operarsi per risolvere in via definitiva i problemi che lo hanno afflitto di recente.