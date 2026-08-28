Bernabé: "Per Juve-Parma a Spalletti toglierei Locatelli, è troppo forte. E dico che Douglas Luiz..."

TORINO - Solo due estati fa vinceva l’oro olimpico a Parigi con la Spagna. E puntualmente, ad ogni sessione di mercato, Adrian Bernabé diventa un uomo chiacchierato. Pochi in Italia toccano il pallone come lui, ma la matrice è evidentemente spagnola: settore giovanile dell’Espanyol, poi il Barcellona, il salto al Manchester City e dal 2021 il Parma, di cui oggi è un veterano. Bernabé è atteso dalla stagione della consacrazione: dopo due anni di fila in Serie A ha già lo spessore per poter trascinare i compagni ad un’annata ambiziosa, sul solco di quanto fatto l’anno scorso dai gialloblù (13° posto con 45 punti).
Bernabé, l’estate con la Spagna e la crescita al Parma
Bernabé, lei arriva da un’estate particolare, dopo essere stato operato all’inguine a metà maggio. Adesso come sta? «Mi sento bene. È stata un’estate strana dopo l’operazione, ma adesso sento che sto recuperando la condizione».
A luglio, a distanza, si è goduto il trionfo della Spagna ai Mondiali. «Onestamente all’inizio non ero così convinto, soprattutto dopo le prime partite. Poi nella fase ad eliminazione diretta, quando il livello si è alzato, non ho avuto dubbi: abbiamo meritato questo trionfo».
Se l’aspettava? «Dopo lo 0-0 contro Capo Verde non ero comunque preoccupatissimo, col nuovo format dei Mondiali non era oggettivamente difficile passare il turno. Ma le altre nazionali le vedevo bene: la Francia era impressionante e anche il Portogallo mi piaceva molto. Nel tempo, però, è venuta fuori la nostra qualità».
Si è chiesto il perché, dal punto di vista calcistico, esista un divario così netto tra Spagna e Italia? «Noi spagnoli lavoriamo tantissimo sulla parte tecnica, diamo molta importanza sin da piccoli al modo in cui tocchiamo il pallone. Non è solo una realtà che riguarda Real Madrid e Barcellona, sia chiaro. Anche le squadre provinciali investono tanto tempo sulla tecnica: è una differenza enorme rispetto all’Italia. Il 75% dei giocatori spagnoli sono tecnici: non avevamo dei giganti nella finale dei Mondiali, ma tanti elementi che sapevano sempre cosa fare in campo. E così succede anche nelle nazionali giovanili e nel movimento femminile: siamo il modello da seguire degli ultimi 20 anni».
Lei appena due anni fa ha vinto un oro olimpico con Cubarsì, Baena ed Eric Garcia, tre grandi protagonisti al Mondiale. «Cubarsì e Baena non li ho sentiti in quel periodo, ma il mio amico Eric Garcia sì, ci conosciamo sin da bambini. Non so cosa li differenzia dagli italiani, ma a livello tecnico sono di un livello superiore: da quando hanno 15 anni si poteva intuire facilmente che sarebbero arrivati in alto. Tatticamente e fisicamente un giocatore si può costruire anche da adulto, ma tecnicamente è molto più complicato».
Bernabé e il ruolo al Parma: duttilità e crescita tattica
Ha appena iniziato la sesta stagione a Parma, eppure intorno a lei resta sempre una patina di incertezza sul ruolo. Perché? «Contro il Cagliari ho fatto l’esterno: mi sento in grado di poterlo fare perché avevo già giocato in quella posizione. Sul mio ruolo c’è sempre la discussione legata alla mia zona di campo, al fatto che non sappiano dove mettermi. Ma io lo vedo come un privilegio: sento la responsabilità di poter giocare in più ruoli. Qui ho iniziato da terzino sinistro, ho fatto il quinto destro, sono reduce da tre anni da regista e ho agito anche da mezzala. Posso aiutare la squadra in tanti modi: è un vantaggio».
Per il secondo anno di fila ripartite senza i big dello scorso anno: sono andati via Suzuki, Pellegrino e Circati. «Quando cambi tanti giocatori all’inizio è difficile. Anche i nuovi hanno bisogno di tempo per ambientarsi a Parma: mi è dispiaciuto tantissimo perdere Circati, perché con lui ho un rapporto speciale. Ma anche Suzuki e Pellegrino ci hanno dato tantissimo. Ora, però, guardiamo avanti: abbiamo bisogno di tutti».
L’estate ha messo in mostra il talento di Simone Lontani. Ci aiuta a conoscerlo? «Simone lo sto conoscendo adesso: mi piace perché è un giocatore “alla spagnola”. Molto tecnico, ha lettura di gioco. Ha 18 anni ma non deve essere una scusa, perché alla sua età giocano anche grandi campioni, però è la sua prima esperienza: deve restare coi piedi per terra e lavorare, ma ha tantissima qualità. Dovrà capire che ci saranno partite in cui non farà sempre bene: la testa lo aiuterà a non perdere equilibrio».
Il Parma di Cuesta e la sfida contro la Juve
È passato in sordina il campionato del Parma dell’anno scorso perché siete stati nel mirino della critica per l’approccio molto difensivo. In questa stagione dobbiamo aspettarci una squadra diversa? «L’anno scorso ci siamo abituati a difendere troppo, ma quel modo di giocare ci stava dando risultati. Non è facile trovare la via perfetta. Ora abbiamo un atteggiamento diverso, abbiamo tanti giocatori nuovi davanti e anche a livello di approccio siamo stati più offensivi nelle prime due partite. Col Cagliari, per esempio, nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi. Ci hanno attaccato l’etichetta di difensivisti, ma non vedo grandi differenze tra noi e gli altri: ne ho viste tante di squadre che si abbassano in Italia...».
Che effetto le fa essere allenato da un giovanissimo come Cuesta? «Ho un ottimo rapporto col mister: è un malato di calcio, per quante partite guarda e per come cerca di migliorarci. Siamo sempre estremamente metodici nel modo di preparare le partite».
Domani c’è la Juve. «Abbiamo visto la Juve a Frosinone: resta tra le squadre più forti d’Europa, noi faremo la nostra partita. Vogliamo avere noi la palla il più possibile, ma chiaramente conosciamo il loro valore: hanno già un’identità di gioco ben definita».
Chi toglierebbe dall’undici titolare? «Ne toglierei parecchi: per esempio Locatelli, è uno che guardo sempre perché è molto forte. E anche Conceiçao è un grande pericolo per noi».
In mezzo al campo si aspettava la riscoperta bianconera di Douglas Luiz? «Douglas ho avuto modo di conoscerlo in un pre-campionato al Manchester City: è una bravissima persona, un ragazzo fantastico che mi ha aiutato tantissimo quando ancora non parlavo l’inglese. Ed è un giocatore forte: il suo modo di giocare ha permesso all’Aston Villa, in due anni, di passare dall’essere una squadra di metà classifica ad essere un top club di Premier League. Per me è uno da nazionale brasiliana».
Bernabé, Guardiola e Chivu: gli allenatori che lo hanno segnato
Lei potrà raccontare di essere stato allenato da Pep Guardiola. «Guardiola è semplicemente speciale. Ma Cuesta è simile a lui per come viviseziona il dettaglio, per come cura ogni singolo tocco del pallone».
E non solo, perché anche Cristian Chivu ha fatto parte del suo percorso a Parma. «Chivu ti entra dentro. Al suo primo allenamento ci ha portato un’energia incredibile: lui a livello motivazionale e mentale è un fenomeno, non mi stupisce che stia facendo grandissime cose».
TORINO - Solo due estati fa vinceva l’oro olimpico a Parigi con la Spagna. E puntualmente, ad ogni sessione di mercato, Adrian Bernabé diventa un uomo chiacchierato. Pochi in Italia toccano il pallone come lui, ma la matrice è evidentemente spagnola: settore giovanile dell’Espanyol, poi il Barcellona, il salto al Manchester City e dal 2021 il Parma, di cui oggi è un veterano. Bernabé è atteso dalla stagione della consacrazione: dopo due anni di fila in Serie A ha già lo spessore per poter trascinare i compagni ad un’annata ambiziosa, sul solco di quanto fatto l’anno scorso dai gialloblù (13° posto con 45 punti).
Bernabé, l’estate con la Spagna e la crescita al Parma
Bernabé, lei arriva da un’estate particolare, dopo essere stato operato all’inguine a metà maggio. Adesso come sta? «Mi sento bene. È stata un’estate strana dopo l’operazione, ma adesso sento che sto recuperando la condizione».
A luglio, a distanza, si è goduto il trionfo della Spagna ai Mondiali. «Onestamente all’inizio non ero così convinto, soprattutto dopo le prime partite. Poi nella fase ad eliminazione diretta, quando il livello si è alzato, non ho avuto dubbi: abbiamo meritato questo trionfo».
Se l’aspettava? «Dopo lo 0-0 contro Capo Verde non ero comunque preoccupatissimo, col nuovo format dei Mondiali non era oggettivamente difficile passare il turno. Ma le altre nazionali le vedevo bene: la Francia era impressionante e anche il Portogallo mi piaceva molto. Nel tempo, però, è venuta fuori la nostra qualità».
Si è chiesto il perché, dal punto di vista calcistico, esista un divario così netto tra Spagna e Italia? «Noi spagnoli lavoriamo tantissimo sulla parte tecnica, diamo molta importanza sin da piccoli al modo in cui tocchiamo il pallone. Non è solo una realtà che riguarda Real Madrid e Barcellona, sia chiaro. Anche le squadre provinciali investono tanto tempo sulla tecnica: è una differenza enorme rispetto all’Italia. Il 75% dei giocatori spagnoli sono tecnici: non avevamo dei giganti nella finale dei Mondiali, ma tanti elementi che sapevano sempre cosa fare in campo. E così succede anche nelle nazionali giovanili e nel movimento femminile: siamo il modello da seguire degli ultimi 20 anni».
Lei appena due anni fa ha vinto un oro olimpico con Cubarsì, Baena ed Eric Garcia, tre grandi protagonisti al Mondiale. «Cubarsì e Baena non li ho sentiti in quel periodo, ma il mio amico Eric Garcia sì, ci conosciamo sin da bambini. Non so cosa li differenzia dagli italiani, ma a livello tecnico sono di un livello superiore: da quando hanno 15 anni si poteva intuire facilmente che sarebbero arrivati in alto. Tatticamente e fisicamente un giocatore si può costruire anche da adulto, ma tecnicamente è molto più complicato».