Bernabé: "Per Juve-Parma a Spalletti toglierei Locatelli, è troppo forte. E dico che Douglas Luiz..."

TORINO - Solo due estati fa vinceva l’oro olimpico a Parigi con la Spagna. E puntualmente, ad ogni sessione di mercato, Adrian Bernabé diventa un uomo chiacchierato. Pochi in Italia toccano il pallone come lui, ma la matrice è evidentemente spagnola: settore giovanile dell’ Espanyol , poi il Barcellona , il salto al Manchester City e dal 2021 il Parma , di cui oggi è un veterano. Bernabé è atteso dalla stagione della consacrazione: dopo due anni di fila in Serie A ha già lo spessore per poter trascinare i compagni ad un’annata ambiziosa, sul solco di quanto fatto l’anno scorso dai gialloblù (13° posto con 45 punti).

Bernabé, lei arriva da un’estate particolare, dopo essere stato operato all’inguine a metà maggio. Adesso come sta? «Mi sento bene. È stata un’estate strana dopo l’operazione, ma adesso sento che sto recuperando la condizione».

A luglio, a distanza, si è goduto il trionfo della Spagna ai Mondiali. «Onestamente all’inizio non ero così convinto, soprattutto dopo le prime partite. Poi nella fase ad eliminazione diretta, quando il livello si è alzato, non ho avuto dubbi: abbiamo meritato questo trionfo».

Se l’aspettava? «Dopo lo 0-0 contro Capo Verde non ero comunque preoccupatissimo, col nuovo format dei Mondiali non era oggettivamente difficile passare il turno. Ma le altre nazionali le vedevo bene: la Francia era impressionante e anche il Portogallo mi piaceva molto. Nel tempo, però, è venuta fuori la nostra qualità».

Si è chiesto il perché, dal punto di vista calcistico, esista un divario così netto tra Spagna e Italia? «Noi spagnoli lavoriamo tantissimo sulla parte tecnica, diamo molta importanza sin da piccoli al modo in cui tocchiamo il pallone. Non è solo una realtà che riguarda Real Madrid e Barcellona, sia chiaro. Anche le squadre provinciali investono tanto tempo sulla tecnica: è una differenza enorme rispetto all’Italia. Il 75% dei giocatori spagnoli sono tecnici: non avevamo dei giganti nella finale dei Mondiali, ma tanti elementi che sapevano sempre cosa fare in campo. E così succede anche nelle nazionali giovanili e nel movimento femminile: siamo il modello da seguire degli ultimi 20 anni».

Lei appena due anni fa ha vinto un oro olimpico con Cubarsì, Baena ed Eric Garcia, tre grandi protagonisti al Mondiale. «Cubarsì e Baena non li ho sentiti in quel periodo, ma il mio amico Eric Garcia sì, ci conosciamo sin da bambini. Non so cosa li differenzia dagli italiani, ma a livello tecnico sono di un livello superiore: da quando hanno 15 anni si poteva intuire facilmente che sarebbero arrivati in alto. Tatticamente e fisicamente un giocatore si può costruire anche da adulto, ma tecnicamente è molto più complicato».