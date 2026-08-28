Parma, alla conferenza pre-Juve non si presenta l'allenatore Cuesta: chi ha parlato e perché

Corvi, conferenza Juve-Parma

Corvi risponde alle domande sulla partita: "Una bella responsabilità essere vice capitano. Mi sento in dovere di passare la cultura parmigiana ai nuovi compagni. È un compito nuovo ma lo sto interpretando nel modo corretto. Con la Juventus ci ho già giocato contro, non a Torino, e la partita si presenta da sola. Loro sono una grande squadra. Ci sarà l'atmosfera delle grandi occasioni, daremo il massimo". Su Daffara: "Ho avuto da subito un grandissimo feeling, sono andati via Suzuki e Rinaldi ed eravamo un grande gruppo, ma abbiamo acquistato Giovanni e con lui stiamo costruendo un bel legame e un bel team. Lavoriamo sempre per dare il massimo, assieme anche a Mazzocchi. A volte mi rivedo un po' in lui quando ero in Primavera e facevo il primo ritiro con la prima squadra. Cerco di dargli dei consigli, è una grande cosa per lui allenarsi con noi. Avrà le sue occasioni, ma respirare questo ambiente è un privilegio".