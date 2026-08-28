Parma, alla conferenza pre-Juve non si presenta l'allenatore Cuesta: chi ha parlato e perché

Il prossimo avversario della Juve in campionato è il Parma che nella conferenza di vigilia della sfida ha deciso di non far parlare Cuesta. Una nuova modalità da parte del club che vuole dare la possibilità anche ai giocatori di parlare con la stampa e rispondere alle domande sulla partita. Il primo a occuparsi di questo aspetto è proprio Edoardo Corvi, portiere parmigiano classe 2001, e vice capitano della squadra dopo l'addio di Circati: "Non me lo aspettavo sinceramente, ma è una cosa bella, una bella resposabilità".
Corvi, conferenza Juve-Parma
Corvi risponde alle domande sulla partita: "Una bella responsabilità essere vice capitano. Mi sento in dovere di passare la cultura parmigiana ai nuovi compagni. È un compito nuovo ma lo sto interpretando nel modo corretto. Con la Juventus ci ho già giocato contro, non a Torino, e la partita si presenta da sola. Loro sono una grande squadra. Ci sarà l'atmosfera delle grandi occasioni, daremo il massimo". Su Daffara: "Ho avuto da subito un grandissimo feeling, sono andati via Suzuki e Rinaldi ed eravamo un grande gruppo, ma abbiamo acquistato Giovanni e con lui stiamo costruendo un bel legame e un bel team. Lavoriamo sempre per dare il massimo, assieme anche a Mazzocchi. A volte mi rivedo un po' in lui quando ero in Primavera e facevo il primo ritiro con la prima squadra. Cerco di dargli dei consigli, è una grande cosa per lui allenarsi con noi. Avrà le sue occasioni, ma respirare questo ambiente è un privilegio".
Corvi e il ko col Cagliari: "Continuiamo a lavorare"
Il portiere del Parma parla poi del ko con il Cagliari all'esordio: "Non volevamo partire così, ma regalare una gioia ai tifosi. Stiamo continuando a lavorare serenamente e seguiamo le indicazioni del mister. Cerchiamo di dare il massimo e di vincere sempre". Sul gol subito: "Bisogna fare i complimenti a Romano perché è stato un grande gol. Purtroppo capitano ma lavoriamo sempre a testa alta e in settimana abbiamo studiato le cose che si potevano fare meglio". Sull'inserimento dei nuovi e la responsabilità nello spogliatoio: "Mi sento sempre più parte di questa società e in dovere di indirizzare i nuovi arrivati nella strada giusta. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi, hanno voglia di migliorarsi. Stiamo costruendo un grande gruppo".
Corvi e il nuovo modo di giocare del Parma
Da questa stagione il Parma sta giocando con un nuovo modulo e sta provando diversi automatismi per cercare di essere più pericoloso nella trequarti avversaria: "Stiamo cercando di studiare e migliorare alcune situazioni. Costruiamo di più rispetto alla scorsa stagione e questo ci sta dando grandi frutti. Modo di difendere? Cambia l'altezza della linea difensiva. Adesso ci sono più spazi da difendere ma ci stiamo allenando e stiamo studiando diversi movimenti, partendo anche dalla costruzione del portiere".
Operazione riuscita per Nicolussi Caviglia
Sicuro assente del match è l'ex di turno, Nicolussi Caviglia. Il centrocampista si è sottoposto a intervento chirurgico e questa la nota del club: "Parma Calcio 1913 comunica che, nella giornata di oggi, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la risoluzione della patologia relativa alla sindrome pubalgica. L’intervento – perfettamente riuscito – è stato eseguito a Londra, presso il Wellington Hospital, ed è stato eseguito dal Dottor Ernest Schilders alla presenza del Dott. Lorenzo Segre, medico sociale del Club. Hans Nicolussi Caviglia inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo necessario volto alla ripresa dell’attività agonistica". Un'assenza che pesa nel modo di giocare del Parma ed è plausibile pensare a uno stop abbastanza lungo. Intanto Cuesta deve ridisegnare la sua mediana.
Fabbian è arrivato dal mercato
Il Parma non ha perso tempo e appena ha saputo delle condizioni di Nicolussi è andata subito a prelevare Fabbian dalla Fiorentina. Di seguito il comunicato: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian, fino al 30 giugno 2027. Centrocampista classe 2003, Fabbian ha mosso i primi passi nelle giovanili del Padova per poi trasferirsi all’Inter, dove ha completato la propria formazione fino alla Primavera, con cui conquista il titolo di Campione d'Italia nella stagione 2021/2022. Dopo l'esperienza in prestito alla Reggina in Serie B, si trasferisce al Bologna nell'estate del 2023 e con i felsinei fa il proprio esordio in Serie A. Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito la maglia delle Nazionali giovanili, dall'Under 16 fino all'Under 21, e con quest'ultima ha preso parte anche all’ultimo Campionato Europeo di categoria. Giovanni arriva a Parma per affrontare una nuova importante sfida della propria carriera e contribuire, con le sue qualità e la sua esperienza, al percorso di crescita della squadra gialloblu".
Il prossimo avversario della Juve in campionato è il Parma che nella conferenza di vigilia della sfida ha deciso di non far parlare Cuesta. Una nuova modalità da parte del club che vuole dare la possibilità anche ai giocatori di parlare con la stampa e rispondere alle domande sulla partita. Il primo a occuparsi di questo aspetto è proprio Edoardo Corvi, portiere parmigiano classe 2001, e vice capitano della squadra dopo l'addio di Circati: "Non me lo aspettavo sinceramente, ma è una cosa bella, una bella resposabilità".
Corvi, conferenza Juve-Parma
Corvi risponde alle domande sulla partita: "Una bella responsabilità essere vice capitano. Mi sento in dovere di passare la cultura parmigiana ai nuovi compagni. È un compito nuovo ma lo sto interpretando nel modo corretto. Con la Juventus ci ho già giocato contro, non a Torino, e la partita si presenta da sola. Loro sono una grande squadra. Ci sarà l'atmosfera delle grandi occasioni, daremo il massimo". Su Daffara: "Ho avuto da subito un grandissimo feeling, sono andati via Suzuki e Rinaldi ed eravamo un grande gruppo, ma abbiamo acquistato Giovanni e con lui stiamo costruendo un bel legame e un bel team. Lavoriamo sempre per dare il massimo, assieme anche a Mazzocchi. A volte mi rivedo un po' in lui quando ero in Primavera e facevo il primo ritiro con la prima squadra. Cerco di dargli dei consigli, è una grande cosa per lui allenarsi con noi. Avrà le sue occasioni, ma respirare questo ambiente è un privilegio".
Corvi e il ko col Cagliari: "Continuiamo a lavorare"
Il portiere del Parma parla poi del ko con il Cagliari all'esordio: "Non volevamo partire così, ma regalare una gioia ai tifosi. Stiamo continuando a lavorare serenamente e seguiamo le indicazioni del mister. Cerchiamo di dare il massimo e di vincere sempre". Sul gol subito: "Bisogna fare i complimenti a Romano perché è stato un grande gol. Purtroppo capitano ma lavoriamo sempre a testa alta e in settimana abbiamo studiato le cose che si potevano fare meglio". Sull'inserimento dei nuovi e la responsabilità nello spogliatoio: "Mi sento sempre più parte di questa società e in dovere di indirizzare i nuovi arrivati nella strada giusta. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi, hanno voglia di migliorarsi. Stiamo costruendo un grande gruppo".