Cuesta, Parma-Monza già sfida salvezza: "Due assenze e ho dubbi sul portiere"

"La squadra sta lavorando molto, è la strada per raggiungere gli obiettivi e aumentare il livello la prestazione. A livello fisico ci sono problemi con alcuni giocatori: probabilmente Bernabé e Diallo non ci saranno. Tutti gli altri saranno convocati, anche quelli appena arrivati". Carlos Cuesta annuncia subito due assenze, tra cui quella pesante di Bernabé in mezzo al campo, nella conferenza stampa pre- Monza . Il suo Parma è ancora a secco di punti e gol segnati, e in settimana è stato anche eliminato dalla Cremonese in Coppa Italia , ma l'allenatore non si scoraggia: "Abbiamo avuto bisogno di riadattare la strada. Io prendo come un percorso che capita, tante dinamiche non le puoi controllare. Fanno parte di qualsiasi percorso. Anche infortuni e momenti in cui pensi che la strada ideale è una e poi capisci che ne devi adattare un'altra... Quello che sappiamo è che troveremo un modo. Siamo convinti che in quella strada troveremo la forza per andare avanti e trovare certezze che ci hanno sempre contraddistinto. Già è successo in passato ed è in quei momenti che ti conosci".

"Come giocheremo? Abbiamo avuto un percorso chiaro nella nostra testa, è chiaro che c'è bisogno di certe specificità e idee che devono essere fatte sempre in modo molto allineato. Abbiamo sempre lavorato così, per creare una squadra unita e compatta e che abbia capacità di essere più pericolosa in attacco, che sappia creare di più e di essere anche più propositiva. Adesso arriva un punto dove il mercato è chiuso e sappiamo chi siamo. Non dobbiamo lavorare con il pensiero all'immaginazione di cosa può succedere. Sappiamo la strada che vogliamo percorrere. Giocheremo sempre nel modo che sentiamo più giusto per le caratteristiche dei nostri giocatori. Adesso è tempo di creare stabilità e continuità sia a livello difensivo sia a livello offensivo, che ci permetta di essere sempre competitivi. Proveremo sempre a metterci nelle condizioni giusti. I giocatori sono bravi e possono fare grandi cose. Domani proveremo a metterli a loro agio per creare un'organizzazione di alto livello", risponde Cuesta a proposito del sistema di gioco. Il tecnico definisce il Monza "una squadra con un'identità ben definita. Cercano tantissimi duelli e fisicità, velocità nei giocatori davanti. Hanno creato tante difficoltà alle avversarie finora. Sappiamo della difficoltà della partita e proveremo a portarla dove ci interessa di più e a mettere i nostri giocatori nelle condizioni di affrontare la gara con fiducia".

Il Como di Fabregas come punto di riferimento

Cesc Fabregas ha rivelato che dà più importanza all'identità della squadra che al risultato. "Non ho ascoltato Fabregas, ma ho visto la partita e il Como è una squadra che sa fare tutto - dichiara Cuesta -. Sicuramente quello è l'ideale per un allenatore, sapere di avere sempre delle soluzioni, essere completi e dominanti. Noi vogliamo diventare più completi: vogliamo mantenere i punti di forza ma aggiungere caratteristiche che ci migliorino. Ma non ci sono solo le idee dell'allenatore, bisogna adattarsi alle caratteristiche dei giocatori, capire come si rapportano tra loro. Questo però ha bisogno di tempo, non siamo dei maghi. Adesso abbiamo chiarezza, sappiamo chi siamo. Proveremo a creare un percorso sia a livello offensivo che difensivo che possa essere adatto alle loro caratteristiche. Velocizzeremo al massimo questo processo. Finora è stato tutto un'ipotesi perché non ne eravamo certi fino a due giorni fa... So che ci sono state due partite importanti e due di Coppa Italia e quello ti condiziona. Mi prendo la massima responsabilità di tutto. Se questi giocatori non hanno fatto il loro meglio è responsabilità mia, loro ci hanno provato e ci hanno messo volontà. La questione è saper correre, quando, come... questo è un processo. Non possiamo fare lo stesso percorso dell'anno scorso, perché i giocatori sono diversi. Il processo per mettere i giocatori nelle condizioni giuste avrà bisogno di tempo. Spero di fare domani una grande partita e sono convinto che i ragazzi lotteranno in campo".

Dubbi di formazione

"Servivano punti anche con la Juventus e col Cagliari. Serviva vincere anche contro la Cremonese. Ogni partita scegliamo la formazione in base a ciò che crediamo sia meglio", afferma il tecnico dei ducali alla vigilia della partita, in cui non è ancora chiaro chi giocherà in porta tra Corvi, Daffara e Ghidotti: "Vediamo domani, ci sono dubbi fino alla fine". Si attende l'esordio di Sierro: "Ci aiuterà con la sua esperienza e la sua capacità di leggere le partite. È bravo nel far progredire il gioco sia nel corto sia nel lungo. Un giocatore che è super disponibile e si è fatto apprezzare dal primo momento che è entrato nello spogliatoio. Siamo contenti che sia con noi", conclude Cuesta.