Gilardino-Parma, trovato l'accordo: l'allenatore atteso in città, i dettagli

Il tecnico biellese pronto a fare il suo ritorno nel Ducato dopo gli anni da calciatore: prima la risoluzione col Pisa e poi la firma sul contratto con gli emiliani
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Pubblicato il 28.09.2026, 12:02

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Le ultime 24 ore in casa Parma sono state abbastanza frenetiche coincise anche l'addio, quasi a sorpresa, di Carlos Cuesta. Una rescissione consensuale dopo alcune divergenze con la società legate all'aspetto di campo, motivazioni che, di fatto, avevano sollevato perplessità fin dalla sua conferma a giugno. Ora, però, il club è pronto ad aprire un nuovo capitolo, dopo aver salutato il giovanissimo tecnico spagnolo, e ha lavorato nelle ultime ore per trovare l'accordo con Gilardino

Gilardino-Parma, ci siamo

Le prime voci hanno parlato di un sondaggio del Parma dove nel calderone sono stati infilati anche altri allenatori: da Calzona a D'Aversa fino a Ballardini e Nicola ma a restare in pole sin dal principio è sempre stato Gilardino. L'ex attaccante conosce bene l'ambiente avendoci giocato da calciatore per tre stagioni. È rimasto nel cuore dei tifosi gialloblù per i suoi gol e ora vuole ripartire anche da allenatore dopo l'esonero dello scorso anno a Pisa.

Una voglia di riscatto per lui sulla panchina e la voglia anche di fare bene proprio a Parma. Il club gialloblù ha trovato l'accordo con il tecnico biellese, atteso in città in serata, che ora deve lavorare alla risoluzione con i toscani prima di poter firmare un nuovo contratto. Intanto con la società sta lavorando per il suo staff tecnico: il vice sarà Caridi e l'assistente Valiani, altro ex Parma, mentre Bovenzi il preparatore atletico. 

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