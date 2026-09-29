Gilardino torna a Parma, è ufficiale: i dettagli dell'accordo e chi c'è nello staff tecnico

Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore del Parma . L'ex attaccante azzurro ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2026/27 . L'accordo prevede inoltre un'opzione a favore del club per prolungare il rapporto di altre due stagioni sportive. Per Gilardino si tratta di un ritorno in Emilia, dopo gli anni trascorsi da protagonista con la maglia gialloblu. Questa volta, però, il campione del mondo del 2006 guiderà i gialloblù dalla panchina.

Il rapporto tra Gilardino e il Parma nasce nei primi anni Duemila, quando l'attaccante ha vestito la maglia gialloblu dal 2002 al 2005. In quelle stagioni il centravanti ha raccolto complessivamente 116 presenze, realizzando 56 reti e diventando uno dei protagonisti della squadra.

Dopo aver chiuso la propria carriera da calciatore, Gilardino ha deciso di intraprendere il percorso da allenatore. La sua formazione in panchina è iniziata al Rezzato, per poi proseguire con le esperienze alla Pro Vercelli, al Genoa e al Pisa. Ora arriva una nuova sfida proprio a Parma, una società che conosce bene e nella quale ha lasciato un ricordo importante.

Il nuovo staff tecnico di Gilardino

Insieme al nuovo allenatore lavorerà uno staff tecnico composto da diverse figure con esperienza nel calcio professionistico. Gaetano Caridi ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda e Francesco Valiani sarà invece il collaboratore tecnico. Antonio Bovenzi avrà il compito di occuparsi della preparazione atletica della Prima Squadra. Il ruolo di match analyst sarà affidato a Mirco Vecchi, chiamato a supportare il lavoro dello staff attraverso l'analisi delle partite. È così definito il gruppo che accompagnerà Gilardino nella sua nuova avventura sulla panchina del Parma.