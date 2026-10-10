Parma, Gilardino e il bicchiere mezzo pieno: "C'è armonia. E vi dico dove può giocare Bernabé"

"Credo che abbiamo iniziato bene, c’è stata armonia, buon fraseggio, qualche pericolo creato. Quando commetti ingenuità a San Siro diventa tutto più difficile. Sono arrabbiato più per il terzo gol". Così Alberto Gilardino commenta la trasferta di San Siro che inaugura il nuovo corso del Parma (affidati all'ex attaccante dei Ducali) uscito sconfitto dalla gara contro l' Inter valida per la 6ª giornata di campionato: 3-0 il finale deciso dalle reti di Petar Sucic (13'), Hakan Calhanoglu (19') e Marcus Thuram (31'). L'agenda di Gilardino prevede ora il ritorno al Tardini dove lunedì 19 è atteso il Torino di Ignazio Abate . A seguire, la trasferta all'Olimpico dove l'ex Milan ritroverà Gattuso . Queste le parole del tecnico al termine dell'incontro: "Si sono viste anche cose positive, lavoriamo insieme da poco da poco - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Abbiamo cambiato un po’ di cose nel modo di lavorare sia dal punto di vista fisico sia tattico e ci vorrà tempo affinché vengano recepite. C’è da lavorare e siamo qua per questo".

" Lontani mezzala e Bernabé regista? Può diventare un grande interno di centrocampo, sa ritagliarsi quello spazio, ha spunto e può giocare in quelle zone. Davanti c’è tanta concorrenza, con giocatori con varie caratteristiche. Bernabé può fare diversi ruoli, è un ragazzo con grandi qualità, intelligente. L’ho provato da play, ma può occupare diverse posizioni. Noi più coraggiosi? Sono 10 giorni che lavoriamo insieme, proviamo ad avere questo tipo di atteggiamento. Non è facile dare subito una fisionomia di squadra. Ho avuto buoni feedback, c’è ovviamente amarezza, ma la strada è quella. Dobbiamo crescere e capire i momenti della partita, quando spingere e quando riorganizzarsi. In alcuni momenti abbiamo fatto bene, in altri meno, al di là degli errori".

Gilardino: "Rimasti in partita"

"Credo che bisogna essere sempre lucidi nei vari momenti della partita, in base a con chi giochi e cosa affronti - ha aggiunto in conferenza stampa - . Credo che la fotografia di stasera sia che il Parma è partito bene ma quando commetti ingenuità paghi qualcosa. Al 20esimo essere sotto 2-0 diventa difficile. Mi porto dietro dei feedback positivi nei singoli e dal secondo tempo perché siamo rimasti in partita. Avevo chiesto questo ai ragazzi. Sono più arrabbiato per il terzo gol preso. Venire qui e avere 3-4 situazioni importanti non è semplice, c'è amarezza ma sono fiducioso. Già da qualche giorno dicevo a Keita di non venire a prendere palla così basso e di schiena. Alcuni errori sono costati cari, ma non sono da condannare. C'è da migliorare. Le note positive ci sono anche nei singoli. I due attaccanti hanno fatto bene, abbiamo ritrovato giocatori come Bernabé. La squadra è stata in partita nel secondo tempo ma è normale ci sia da migliorare, ne sono cosciente. Carboni dal 1’? Ho fatto delle valutazioni in base alla partita. Toure? Deve se vuole fare il salto di qualità. Ha le qualitatà tecniche e fisiche per farlo, sta solo a lui".