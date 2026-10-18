Gilardino scopre le carte verso Parma-Torino: "Romero gioca". Su Bernabé e la scelta tattica...

Ci sono emozioni che vengono prima del campo ed è quello che vale per Gilardino. L'allenatore del Parma si appresta a (ri)vivere la sua prima volta al Tardini: "Ci sarà grande emozione prima del fischio d'inizio, poi concentrazione sulla gara". E la sfida è quella contro il Torino: uno scontro diretto importante per la classifica dove i punti iniziano a pesare. Il tecnico in conferenza ha voluto analizzare la sfida contro i granata di Abate.

Gilardino, conferenza Parma-Torino Gilardino risponde così alle domande in vista della gara con il Torino: "Abate sta facendo un buonissimo percorso, è un ottimo allenatore. Sappiamo che squadra sono e hanno aumentato anche l'esperienza in campo. Dovremo essere bravi a impattare sulla gara: intensità, agonismo, difendersi compatti e attaccare creando presupposti per capitalizzare le occasioni. Siamo una squadra giovane e questo è un percorso dove ci possono essere degli errori che dobbiamo essere bravi a correggere. Abbiamo lavorato sul pensiero di come dobbiamo stare in campo, sulle distanze che per me sono fondamentali con e senza palla. Ci saranno dei momenti in cui dovremo soffrire, tutti in Serie A lo fanno e dobbiamo averlo dentro anche noi". Sulle responsabilità della partita e della classifica: "I ragazzi sono consapevoli di quel che dobbiamo fare. Tutto l'ambiente deve avere fiducia nella squadra, i tifosi possono darci una grossa mano. La classifica è veramente corta e il pensiero deve essere soltanto su noi stessi".