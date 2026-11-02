Gilardino: "Cercavamo questa vittoria da diverse settimane. Lontani giovane che si applica"
"Sono felice per la squadra e per l'ambiente, cercavamo questa vittoria da diverse settimane. Le sconfitte e le difficoltà ci hanno spinto a lavorare e solo così siamo riusciti a ottenere questa vittoria di gruppo, dopo un inizio difficile abbiamo sbloccato la partita e ho visto una squadra molto più libera mentalmente. Il campionato è lungo ma per ora ci godiamo questo risultato." Ha parlato così Alberto Gilardino, tecnico del Parma, al termine della fondamentale vittoria per 3-0 ottenuta alla New Balance Arena contro l'Atalanta. I gol di Fabbian e Lontani e l'autorete di Zappacosta hanno consegnato all'ex allenatore di Genoa e Pisa la prima vittoria con il suo nuovo club. Gilardino ha poi aggiunto: "Il secondo clean sheet in pochi giorni è un aspetto cruciale, le vittorie si costruiscono anche con la fase difensiva: siamo stati capaci di gestire il pallone con personalità e coraggio, anche se in alcune situazioni avremmo potuto fare ancora meglio".
Gilardino: "Lontani giovane che si applica. Credo..."
"Lontani? Nonostante sia molto giovane ma è un ragazzo equilibrato, che si applica. Indubbiamente negli ultimi 25/30 metri può e deve spostare gli equilibri, come ha fatto stasera. In avvio di gara è andato in difficoltà come tutta la squadra, ma poi sono venuti fuori la sua corsa e il suo talento ed è stato capace di fare la differenza". Queste le parole di Alberto Gilardino sul giovane Lontani, autore del terzo ed ultimo gol del Parma contro l'Atalanta. Il tecnico ha poi concluso: "Avevo anticipato ai ragazzi che avremmo avuto bisogno di una partita di questo tipo, anche con un po' di incoscienza considerando l'età media della squadra. Fino a stasera abbiamo fatto partite discrete senza ottenere risultati, credo che la squadra si meritasse una prestazione e un risultato importante come questo".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS