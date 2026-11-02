Gilardino: "Cercavamo questa vittoria da diverse settimane. Lontani giovane che si applica"

"Sono felice per la squadra e per l'ambiente, cercavamo questa vittoria da diverse settimane. Le sconfitte e le difficoltà ci hanno spinto a lavorare e solo così siamo riusciti a ottenere questa vittoria di gruppo, dopo un inizio difficile abbiamo sbloccato la partita e ho visto una squadra molto più libera mentalmente. Il campionato è lungo ma per ora ci godiamo questo risultato." Ha parlato così Alberto Gilardino, tecnico del Parma, al termine della fondamentale vittoria per 3-0 ottenuta alla New Balance Arena contro l'Atalanta. I gol di Fabbian e Lontani e l'autorete di Zappacosta hanno consegnato all'ex allenatore di Genoa e Pisa la prima vittoria con il suo nuovo club. Gilardino ha poi aggiunto: "Il secondo clean sheet in pochi giorni è un aspetto cruciale, le vittorie si costruiscono anche con la fase difensiva: siamo stati capaci di gestire il pallone con personalità e coraggio, anche se in alcune situazioni avremmo potuto fare ancora meglio".