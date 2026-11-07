Furto nella villa di El Bilal Touré mentre era in campo con il Parma: bottino da 500mila euro

Un colpo da circa 500mila euro è stato messo a segno nell'abitazione di El Bilal Touré , attaccante del Parma in prestito dell'Atalanta. Ignoti si sono introdotti nella villa del calciatore, a Mariano, alle porte della città emiliana, portando via numerosi orologi di lusso, gioielli e altri oggetti di valore. Il furto sarebbe avvenuto nella serata di lunedì, proprio mentre l'attaccante si trovava a Bergamo per affrontare i nerazzurri, in una partita terminata con il successo dei crociati per 3-0 .

La scoperta al rientro a casa: indaga la polizia

La brutta sorpresa è arrivata soltanto il mattino successivo, quando Touré ha fatto ritorno nella propria abitazione dopo aver trascorso la notte al centro sportivo di Collecchio. Una volta entrato nella villa, il giocatore si è accorto dell'incursione dei ladri e della scomparsa dei preziosi, per un valore complessivo stimato intorno al mezzo milione di euro. Secondo quanto riportato dall'emittente locale 12TvParma, i malviventi avrebbero approfittato dell'assenza del calciatore per agire indisturbati e mettere a segno il furto. Sull'episodio sono attualmente in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, con la polizia impegnata nelle indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili.