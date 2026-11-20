Gilardino su Parma-Roma: "Come stanno Troilo e Bernabè, le condizioni di Romero e Gasperini..."
PARMA - Alla vigilia della sfida contro la Roma di Gian Piero Gasperini, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Ennio Tardini, il tecnico del Parma, Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa delle difficoltà della gara, del rapporto con il suo ex allenatore e delle condizioni della squadra dopo la sosta per le nazionali.
"La Roma offre il miglior calcio in Italia"
"Abbiamo avuto modo di lavorare a ranghi ridotti, alcuni ragazzi erano in Nazionale. Li ho ritrovati con grande entusiasmo, stanno tutti bene", ha spiegato Gilardino, soffermandosi poi sul rapporto con Gasperini: "L'ho avuto come allenatore in un'età in cui pensavo di aver raggiunto un livello tale da non poter fare qualcosa in più, lui invece è stato bravo a tirarlo fuori. Ha plasmato una squadra e l'ha fatta sua in poco tempo. Si è fatto comprare i giocatori forti che vuole lui. I bravi allenatori sono bravi anche in questo. Sono felice di rivederlo domani". Il tecnico dei ducali ha quindi analizzato le insidie della sfida: "Domani affrontiamo una squadra che offre il miglior calcio in Italia, ma sappiamo che dovremo essere bravi a cogliere le occasioni che concederanno. Serve capire che partita ci aspetta: grande sofferenza e lì ci dovremo esaltare. Ma dovremo sfruttare anche le opportunità. Vogliamo essere concreti e decisivi nell'interpretazione delle gare".
Sugli infortunati e il mercato
Gilardino ha poi fatto il punto sugli indisponibili e sulle possibili scelte di formazione: "Troilo è rientrato ieri e oggi farà il primo allenamento con la squadra, è motivato e felice. Ndiaye è squalificato, Romero è avanti nel recupero e mi auguro possa tornare ad allenarsi singolarmente la prossima settimana, ma al momento non può fare contrasti. Bernabé sta bene, si è allenato tutta la settimana e sarà della partita. Starà a me valutare se impiegarlo dal primo minuto o meno". Infine, una battuta sul mercato di gennaio: "Mancano cinque partite alla sosta, siamo concentrati e allineati per affrontarle al massimo. Ancora non ne ho parlato con la società. Ho grande fiducia nel gruppo e zero alibi se dovessero esserci delle assenze. Chi ci sarà dovrà dare un contributo determinante. Dobbiamo pensare a dare continuità".
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