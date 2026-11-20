"Abbiamo avuto modo di lavorare a ranghi ridotti, alcuni ragazzi erano in Nazionale. Li ho ritrovati con grande entusiasmo, stanno tutti bene", ha spiegato Gilardino , soffermandosi poi sul rapporto con Gasperini : "L'ho avuto come allenatore in un'età in cui pensavo di aver raggiunto un livello tale da non poter fare qualcosa in più, lui invece è stato bravo a tirarlo fuori. Ha plasmato una squadra e l'ha fatta sua in poco tempo. Si è fatto comprare i giocatori forti che vuole lui. I bravi allenatori sono bravi anche in questo. Sono felice di rivederlo domani". Il tecnico dei ducali ha quindi analizzato le insidie della sfida: "Domani affrontiamo una squadra che offre il miglior calcio in Italia, ma sappiamo che dovremo essere bravi a cogliere le occasioni che concederanno. Serve capire che partita ci aspetta: grande sofferenza e lì ci dovremo esaltare. Ma dovremo sfruttare anche le opportunità. Vogliamo essere concreti e decisivi nell'interpretazione delle gare".

Sugli infortunati e il mercato

Gilardino ha poi fatto il punto sugli indisponibili e sulle possibili scelte di formazione: "Troilo è rientrato ieri e oggi farà il primo allenamento con la squadra, è motivato e felice. Ndiaye è squalificato, Romero è avanti nel recupero e mi auguro possa tornare ad allenarsi singolarmente la prossima settimana, ma al momento non può fare contrasti. Bernabé sta bene, si è allenato tutta la settimana e sarà della partita. Starà a me valutare se impiegarlo dal primo minuto o meno". Infine, una battuta sul mercato di gennaio: "Mancano cinque partite alla sosta, siamo concentrati e allineati per affrontarle al massimo. Ancora non ne ho parlato con la società. Ho grande fiducia nel gruppo e zero alibi se dovessero esserci delle assenze. Chi ci sarà dovrà dare un contributo determinante. Dobbiamo pensare a dare continuità".