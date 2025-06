Gilardino riparte dal Pisa: nota ufficiale e durata del contratto

Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa: ad annunciarlo è lo stesso club nerazzurro sui propri canali ufficiali. L'ex tecnico del Genoa - il cui rapporto con il Grifone si è interrotto nel novembre 2024 causa esonero - eredita così la panchina di Filippo Inzaghi, che dopo avere guidato la squadra fino alla promozione in Serie A - dove i toscani mancavano da 34 anni - è rimasto in Serie cadetta ingaggiato dal Palermo del City Group. Per il campione del mondo nel 2006, in contratto biennale con opzione per il terzo.