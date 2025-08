Cuadrado e i sogni dell’ex Juve: “A Pisa per il Mondiale. Se sto al 100%...”

Juan Cuadrado ha scelto Pisa ed è pronto a immergersi in questo mondo. Atterrato in mattinata all'aeroporto di Firenze (ora viaggerà in direzione Tirrenia, al ritiro della squadra), il colombiano ha parlato ai microfoni di Sky manifestando entusiasmo e determinazione per quella che ha definito “una grande sfida” nella fase finale della sua carriera. Un colpo di scena per la neo promossa e un segnale chiaro delle ambizioni del club nerazzurro. Gilardino ha così un giocatore d'esperienza e in grado di poter accompagnare i giovani in momenti delicati. Ha firmato un contratto annuale ed è pronto a provare ad incidere anche in campo, dopo l'esperienza dello scorso anno all'Atalanta, anche per cercare di prendersi un posto nelle convocazioni della Colombia per il Mondiale.