Cuadrado e Nzola: parla Gilardino e fa il punto prima di Atalanta-Pisa

Gilardino verso Atalanta-Pisa

Così il tecnico dei toscani sulla partita: "I ragazzi sono determinati, giocare questa gara dopo 34 anni anni ci dà tanta responsabilità. Di fronte avremo una squadra forte, giocheremo con la giusta mentalità. Più che il modulo saranno fondamentali interpretazione e occupazione degli spazi". Il mercato è ancora aperto: "Per ora non penso ci saranno novità, se ne riparlerà da lunedì. La realtà racconta che ci approcciamo ad una categoria nuova con 10 calciatori della scorsa stagione. Non voglio sminuire la partita di domani, voglio concentrarmi sul match con l'Atalanta. Io e la proprietà siamo in sintonia, il club sa cosa serve ma adesso concentriamoci sul campo".

Il discorso si sposta sui singoli: "Ho quasi tutti a disposizione. Mancheranno Lusuardi, Esteves, Vural ma anche Lind che ha avuto un attacco influenzale. Nzola al posto di Lind? Lui e Cuadrado sono arrivati da poco tempo, non vogliamo correre rischi". Sulla domanda in merito a chi giocherà in porta nella gara contro l'Atalanta, Gilardino è chiaro: "Ci sarà Semper". Infine su Tramoni: "Stiamo lavorando anche su ciò che può fare dal centrocampo in giù. Può giocare sia come trequarista che come mezzala".