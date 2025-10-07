Casa Buffon si gode Louis: "Ha tutto: testa giusta, talento e umiltà, pronto per giocarsi la Serie A col Pisa"

PISA - Le parole di David Vaira sono state eloquenti: «L’esordio di Louis Buffon per me non è stato affatto un caso e neanche una sorpresa, ma rappresenta il frutto di un percorso fatto in questi anni e che l’ha portato a passare rapidamente dalle giovanili alla Prima Squadra, nonostante abbia solamente 17 anni». Ieri sera il direttore sportivo del Pisa è stato premiato al Palermo Football Meeting a la Braciera in Villa, evento organizzato da Conference403 e moderato dal giornalista Alessio Alaimo. Il dirigente del club toscano ha sottolineato le qualità del figlio d’arte: «Louis ha un’umiltà incredibile. Tanto che spesso gli dico che dev’essere più sfrontato, ma sotto questo punto di vista sta crescendo. Quest’estate si sentiva quasi un ospite negli allenamenti con la Prima Squadra; mentre adesso ha capito di esserne parte. Uno step mentale che lo aiuterà ad imporsi, anche perché il talento non gli manca».

Buffon blindato

Buffon Jr domenica pomeriggio ha debuttato in Serie A contro il Bologna. Esterno offensivo mancino che abbina un sinistro educato da fantasista a un fisico da corazziere, ereditato dai geni di papà Gigi e mamma Alena: «Louis fisicamente è già pronto e strutturato per fare la Serie A. Inoltre ha la testa giusta per arrivare in alto, essendo dotato di una maturità non comune per un ragazzo della sua età. Tecnicamente e tatticamente ha iniziato un percorso di crescita importante: noi crediamo fortemente nelle sue doti». Non a caso il Pisa l’ha blindato con un contratto triennale.

Fiducia in Gilardino

I nerazzurri l’avevano portato nella città della Torre Pendente nel 2023: «Merito del lavoro fatto dal nostro responsabile del Settore Giovanile Dante Lucarelli: è stato lui - ha svelato Vaira - il primo a puntare su Louis». Certezze granitiche pure sul fatto che Alberto Gilardino sia il condottiero giusto per arrivare alla salvezza: «Zero dubbi sul mister. Vanta e ha sempre avuto - sottolinea Vaira - la nostra piena fiducia». Il Verona avversario dopo la sosta è avvisato. Questo Pisa ha voglia di rialzarsi in fretta per conquistare la prima vittoria in campionato e sganciarsi dall’ultimo posto in classifica, ora occupato in coabitazione col Genoa.