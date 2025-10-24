Gilardino distrugge il VAR di Milan-Pisa: "Prepariamo gli schemi con gli uomini davanti al portiere"

Gilardino: "Avevamo la partita in pugno"

Così l'ex attaccante del Milan: "Peccato, avevamo la partita in pugno ma ci portiamo a casa un grande punto. Lo dedichiamo ai tanti tifosi che stasera non sono potuto venire qui. Siamo stati efficaci mantenendo il giusto equilibrio. Saper cambiare in corsa è determinante e i ragazzi mi hanno sempre dato una grande disponibilità - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Finora abbiamo giocato spesso contro squadre di media-alta classifica. Abbiamo però incontrato difficoltà in casa contro Verona e Udinese. Bisogna migliorare contro avversarie che giocano con blocchi bassi. Vedo margini di miglioramento. Contro le big abbiamo sempre fatto bene. Stasera speravamo tutti in un esito diverso per come si era messa. Per noi è una grande iniezione di fiducia e di coraggio. Giovedì contro la Lazio sarà dura. Dobbiamo pensare a lavorare". Gilardino ha poi risposto sul rendimento dell'ex Juve Cuadrado e sulla dinamica di entrambi i gol del Milan, in cui le posizioni di Pavlovic e Fofana, evidentemente in fuorigioco, sono state giudicate regolari da Zufferli nonostante il check al Var effettuato da Gariglio, con il serbo che prova a giocare il pallone ed è influente sull'azione dell'1-0, mentre sulla rete del definitivo 2-2 la visuale del portiere Semper è compromessa dalla presenza di almeno 4 giocatori rossoneri.