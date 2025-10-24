"Non so se sono inca**ato o felice": Gilardino reagisce così dopo il pari Pisa

"Non so se sono più inca**ato per il risultato o felice per la prestazione. Devo dire solo 'bravi' ai ragazzi. Nel secondo tempo ci abbiamo messo personalità e coraggio". Questo l'amaro commento di Alberto Gilardino , intervenuto al termine della trasferta di San Siro, che ha visto il Pisa ribaltare il vantaggio di Rafa Leao grazie al rigore trasformato dall'ex Juve Juan Cuadrado e alla rete di M'Bala Nzola , prima di subire nel recupero il gol di Zachary Athekame per il definitivo 2-2 . Un risultato che nega ai nerazzurri il primo successo in campionato e che segue il pareggio a reti inviolate con il Verona. La classifica riporta ora 4 punti, mentre il calendario prevede la sfida esterna contro il Torino in programma domenica 2 novembre.

Gilardino: "Avevamo la partita in pugno"

Così l'ex attaccante del Milan: "Peccato, avevamo la partita in pugno ma ci portiamo a casa un grande punto. Lo dedichiamo ai tanti tifosi che stasera non sono potuto venire qui. Siamo stati efficaci mantenendo il giusto equilibrio. Saper cambiare in corsa è determinante e i ragazzi mi hanno sempre dato una grande disponibilità - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Finora abbiamo giocato spesso contro squadre di media-alta classifica. Abbiamo però incontrato difficoltà in casa contro Verona e Udinese. Bisogna migliorare contro avversarie che giocano con blocchi bassi. Vedo margini di miglioramento. Contro le big abbiamo sempre fatto bene. Stasera speravamo tutti in un esito diverso per come si era messa. Per noi è una grande iniezione di fiducia e di coraggio. Giovedì contro la Lazio sarà dura. Dobbiamo pensare a lavorare".