Gilardino soddisfatto dopo Pisa-Lazio: "Ulteriore mattoncino nella casella dell'autostima"

Lazio e Pisa non brillano, uno 0-0 che non fa male e allo stesso tempo non rilancia
Gilardino soddisfatto dopo Pisa-Lazio: "Ulteriore mattoncino nella casella dell'autostima"
Il Pisa pareggia per 0-0 contro la Lazio. Dopo il pareggio Gilardino è soddisfatto. "Devo fare i complimenti ai ragazzi per l'ordine e l'equilibrio che hanno mantenuto in campo, ma anche per la voglia che hanno messo nel proporre qualcosa in avanti. Ci siamo difesi molto bene e abbiamo mantenuto compattezza quasi sempre. Dobbiamo continuare a lavorare, per noi stasera è un ulteriore mattoncino nella casella dell'autostima. Questa squadra può giocare sia con la difesa a tre, sia con la difesa a quattro. Ho giocatori che sanno difendere e attaccare. Per me conta tanto l'interpretazione della gara, si può difendere in un modo e costruire in un altro.Tramoni? Ha fatto una partita di grande sacrificio, voleva essere più determinante negli ultimi metri, ma sta facendo un percorso di crescita adeguato. E' al primo anno in Serie A e sicuramente può migliorare in più situazioni", ha detto il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino.

