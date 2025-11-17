"Cambiaso punto di riferimento, Soulé un grande. Toro? È andata così": parla la sorpresa in fascia

Samuele Angori va veloce anche fuori dal campo e non solo quando si invola sulla fascia. Il terzino sinistro del Pisa è una della rivelazioni di questo primo scorcio di campionato (già due assist più l’autorete di Hien provocata all’esordio) e i primi rumors di mercato sussurrano di Bologna, Sassuolo e Roma a tenerlo d’occhio per il futuro. Ce ne sarà, eventualmente, modo di riparlarne la prossima estate: a Pisa intendono tenersi stretto il loro gioiellino. Il laterale mancino ha vinto il Premio Nazionale “La Clessidra” ad Anghiari (organizzato da Sauro Giorni col supporto di Alessio Scarscelli ) come miglior giovane del 2025: “Fa piacere ricevere riconoscimenti del genere. È uno stimolo - racconta Angori - per cercare di far sempre meglio. A leggere l’albo d’oro del premio ci sono tanti grandi giocatori: spero di fare un bel percorso come accaduto a loro”.

Angori: "Momento positivo"

Siete arrivati alla sosta con 7 punti e da imbattuti nelle ultime 5 gare. “Siamo in un momento positivo e vogliamo continuare così per arrivare alla salvezza. Finalmente siamo riusciti anche a raccogliere i 3 punti, visto che in altre gare avremmo meritato di più e la vittoria ci è sfuggita di poco”.

L’anno scorso aveva detto che sognava di giocare a San Siro. Detto, fatto. “A livello personale sono soddisfatto. Debuttare e giocare in Serie A era il mio sogno e sono contento di averlo realizzato. Adesso però viene il bello…”.