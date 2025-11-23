Tuttosport.com
La scelta di Louis Buffon che non gioca a mosca ceka

Debutto con Inzaghi, lanciato in A da Gilardino, triplette in nazionale: cronaca di un sogno che può ancora essere azzurro
Xavier Jacobelli
1 min
Pisa

Tre gol all'Azerbaigian e tre gol all'Irlanda del Nord nell'arco di cinque giorni sono il biglietto da visita di Louis Thomas Buffon, nato a Torino il 28 dicembre 2007, figlio di Alena Seredova e Gianluigi Buffon, attaccante del Pisa, nazionale Under 17 della Repubblica Ceca. "Il suo punto di forza più grande è l'atteggiamento in campo e il duro lavoro che fa, sia in allenamento sia in partita". Vaclav Jilek, ct dell'Under 19, è entusiasta de

