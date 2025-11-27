Cuadrado infortunato, Gilardino senza l'ex Juve per la sfida con l'Inter: il comunicato ufficiale

Assenza importante per Gilardino in vista del prossimo impegno del Pisa che ospita all'Arena Garibaldi un Inter ferita dalle sconfitte nel derby contro il Milan e in Champions contro l'Atletico Madrid. Dopo il forfait con il Sassuolo, non sarà a disposizione un ex della gara contro i nerazzurri di Milano: Juan Cuadrado. L'esterno ha vinto uno Scudetto in nerazzurro dopo essere stato uno dei protagonisti del dominio Juve dal 2015 al 2023. Contro Chivu, il colombiano sarà costretto ad assistere al match dalla tribuna.