Cuadrado infortunato, Gilardino senza l'ex Juve per la sfida con l'Inter: il comunicato ufficiale

Non arrivano buone notizie dall'infermeria in vista del prossimo super match all'Arena Garibaldi
2 min
Assenza importante per Gilardino in vista del prossimo impegno del Pisa che ospita all'Arena Garibaldi un Inter ferita dalle sconfitte nel derby contro il Milan e in Champions contro l'Atletico Madrid. Dopo il forfait con il Sassuolo, non sarà a disposizione un ex della gara contro i nerazzurri di Milano: Juan Cuadrado. L'esterno ha vinto uno Scudetto in nerazzurro dopo essere stato uno dei protagonisti del dominio Juve dal 2015 al 2023. Contro Chivu, il colombiano sarà costretto ad assistere al match dalla tribuna.

La nota del Pisa

Questo il bollettino medico emesso oggi dal Pisa: "Infortunatosi nel corso dell'ultimo allenamento alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia, il calciatore Juan Cuadrado ha già avviato il percorso di recupero individuale. Gli accertamenti diagnostici, ai quali è stato sottoposto da parte dello staff medico del club, hanno evidenziato per il colombiano una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

