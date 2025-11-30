Gilardino: “Inter feroce a concretizzare. Dettagli fanno sempre la differenza, abbiamo concesso..."

PISA - "Devo prima di tutto fare i complimenti alla squadra perché abbiamo dato ulteriore dimostrazione della crescita avuta nell'ultimo mese e mezzo. Eravamo chiamati oggi a dare continuità di prestazione. Le occasioni create e poi concretizzate hanno determinato l'esito della gara. L'Inter è stata più feroce e brava a concretizzare. Noi abbiamo avuto 2-3 palle gol importanti dove potevamo fare meglio. Ma complimenti alla squadra per l'atteggiamento e per come abbiamo giocato". Così l'allenatore del Pisa Alberto Gilardino commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta contro l'Inter in campionato.