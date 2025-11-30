Gilardino: “Inter feroce a concretizzare. Dettagli fanno sempre la differenza, abbiamo concesso..."

PISA - "Devo prima di tutto fare i complimenti alla squadra perché abbiamo dato ulteriore dimostrazione della crescita avuta nell'ultimo mese e mezzo. Eravamo chiamati oggi a dare continuità di prestazione. Le occasioni create e poi concretizzate hanno determinato l'esito della gara. L'Inter è stata più feroce e brava a concretizzare. Noi abbiamo avuto 2-3 palle gol importanti dove potevamo fare meglio. Ma complimenti alla squadra per l'atteggiamento e per come abbiamo giocato". Così l'allenatore del Pisa Alberto Gilardino commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta contro l'Inter in campionato.
"Valori tecnici e grande cuore"
"La squadra ha valori non solo tecnici, ma anche un grande cuore sin dall'inizio della stagione. Ed è quello che dovremo avere per tutta la stagione. È naturale che la sconfitta di oggi dispiaccia. La partita poteva girarci un po' meglio: sappiamo che l'Inter è letale se le concedi spazio. I dettagli fanno sempre la differenza e c'è da lavorare tanto, abbiamo concesso un gol da rimessa laterale, ma ribadisco la fiducia in questi ragazzi. Touré? Ha fatto un'altra importante prestazione sul piano fisico e tattico. Tutti oggi si sono sacrificati e messi a disposizione l'uno dell'altro. Il gruppo viene sempre prima di ogni altra cosa", ha concluso Alberto Gilardino.