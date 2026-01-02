Gilardino verso Genoa-Pisa: "Recupero Cuadrado ancora lontano". Su Lorran e Tramoni...

Il Pisa è pronto a tornare in campo in questo 2026 dopo il ko contro la Juve di una settimana fa all'Arena Garibaldi. L'avversaria di turno è il Genoa per una sfida importante in chiave salvezza. I toscani non vincono dal 7 novembre contro la Cremonese e devono fare punti per cercare di uscire dalla zona rossa e non farsi scappare le squadre davanti. Diverse le assenze per i nerazzurri tra cui quelle di Stengs, Lusuardi e Cuadrado. Ci sarà Nzola su cui il tecnico spiega: "È tornato dalla Coppa d'Africa, lo valuterò ma verrà con noi".
Genoa-Pisa, conferenza Gilardino
Gilardino analizza in conferenza il prossimo avversario del Pisa, una gara speciale per lui che torna a Marassi da ex: "Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo. Mi porto sempre nel cuore ciò che mi hanno dato. Devo mettere da parte le emozioni quando l’arbitro fischierà l'inizio. Noi dovremo avere molta disciplina tattica in uno stadio non semplice e servirà una sana incoscienza oltre a un po’ di follia, con tanti tifosi pisani al seguito, che ci daranno una grande mano. Ricordo Genoa-Pisa due anni fa, con i tifosi nerazzurri in mezzo a quelli genoani. Uno spot per il calcio. Scontro diretto? Dobbiamo essere positivi e mantenere un entusiasmo alto. Sappiamo benissimo che tipo di partite ci aspetterà, ma consapevoli della nostra forza. Mancheranno comunque 60 punti dopo questa gara". Su De Rossi: "Ci conosciamo da una vita. Un percorso di conoscenza e amicizia calcistica che arriva da lontano. Ha cambiato il Genoa in questo mese e mezzo per il modo in cui approccia le partite e per la mentalità data".
Le condizioni del gruppo
Sulla condizione mentale del gruppo: "Voglioso di prendersi cosa è mancato nelle ultime partite. Non ci prendiamo alibi, c’è voglia di mettersi in discussione. Dobbiamo avere questo tipo di mentalità. Sappiamo qual è il percorso in questo campionato. In troppi stanno sottovalutando il nostro lavoro per l’impegno che mettono i ragazzi. I punti dobbiamo prenderceli". E sul centrocampo: "Leris dà soluzioni sia all’inizio che a partita in corsa. Ha ritrovato corsa. In questo momento non ho Akinsanmiro in mediana, ma ho scelta nel modello tattico e nelle caratteristiche". Sul mercato: "Sarebbe troppo riduttivo parlarne oggi. Conto molto su chi ho a disposizione, sulla praticità e la resilienza che hanno questi ragazzi. C’è un confronto quotidiano sulla società. Credo proprio che questa regalerà qualcosa alla squadra e ai tifosi là dove ce ne sarà bisogno".
Cuadrado e il rientro di Nzola
Sulle condizioni della squadra: "Stengs, Lusuardi e Cuadrado non ci saranno. Per quanto riguarda gli altri, dobbiamo fare la rifinitura. Nzola è rientrato giovedì. Lo valuterò, sicuramente viene con noi. Una risorsa in più all’interno della gara. Stengs sta facendo differenziato, senza lavorare con la squadra. I tempi saranno un po’ lunghi: dovrà riadattarsi ai lavori in modo graduale. Cuadrado è invece ancora lontano per rivederlo in campo. Saranno fatte valutazioni nelle prossime settimane". Su Tramoni: "È un giocatore voglioso di determinare. Indipendentemente dell’aspetto tattico, per noi è un giocatore importante".
Lorran ed Esteves
E su Lorran: "Gli sto addosso, ogni giorno, ogni allenamento. Questi giocatori hanno un qualcosa di diverso sotto il profilo della tecnica, dello spunto, ma gli va tolta un po’ di pigrizia. Ricordo la giovane età: se si toglierà la pigrizia allora potrà fare grandi cose". A chiudere su Esteves: "Tomas è da tanto che si allena con la squadra. Stiamo facendo delle valutazioni con il ragazzo. Valutiamo se farlo giocare in Primavera qualche partita per riacquisire minutaggio. A me piace come giocatore: ha qualità tecnica, può giocare dentro e fuori dal campo. Importante creargli la giusta stabilità. Ci aspettiamo una crescita in condizione fisica".
