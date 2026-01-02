Gilardino verso Genoa-Pisa: "Recupero Cuadrado ancora lontano". Su Lorran e Tramoni...

Il Pisa è pronto a tornare in campo in questo 2026 dopo il ko contro la Juve di una settimana fa all'Arena Garibaldi. L'avversaria di turno è il Genoa per una sfida importante in chiave salvezza. I toscani non vincono dal 7 novembre contro la Cremonese e devono fare punti per cercare di uscire dalla zona rossa e non farsi scappare le squadre davanti. Diverse le assenze per i nerazzurri tra cui quelle di Stengs, Lusuardi e Cuadrado . Ci sarà Nzola su cui il tecnico spiega: "È tornato dalla Coppa d'Africa, lo valuterò ma verrà con noi".

Genoa-Pisa, conferenza Gilardino

Gilardino analizza in conferenza il prossimo avversario del Pisa, una gara speciale per lui che torna a Marassi da ex: "Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo. Mi porto sempre nel cuore ciò che mi hanno dato. Devo mettere da parte le emozioni quando l’arbitro fischierà l'inizio. Noi dovremo avere molta disciplina tattica in uno stadio non semplice e servirà una sana incoscienza oltre a un po’ di follia, con tanti tifosi pisani al seguito, che ci daranno una grande mano. Ricordo Genoa-Pisa due anni fa, con i tifosi nerazzurri in mezzo a quelli genoani. Uno spot per il calcio. Scontro diretto? Dobbiamo essere positivi e mantenere un entusiasmo alto. Sappiamo benissimo che tipo di partite ci aspetterà, ma consapevoli della nostra forza. Mancheranno comunque 60 punti dopo questa gara". Su De Rossi: "Ci conosciamo da una vita. Un percorso di conoscenza e amicizia calcistica che arriva da lontano. Ha cambiato il Genoa in questo mese e mezzo per il modo in cui approccia le partite e per la mentalità data".

Le condizioni del gruppo

Sulla condizione mentale del gruppo: "Voglioso di prendersi cosa è mancato nelle ultime partite. Non ci prendiamo alibi, c’è voglia di mettersi in discussione. Dobbiamo avere questo tipo di mentalità. Sappiamo qual è il percorso in questo campionato. In troppi stanno sottovalutando il nostro lavoro per l’impegno che mettono i ragazzi. I punti dobbiamo prenderceli". E sul centrocampo: "Leris dà soluzioni sia all’inizio che a partita in corsa. Ha ritrovato corsa. In questo momento non ho Akinsanmiro in mediana, ma ho scelta nel modello tattico e nelle caratteristiche". Sul mercato: "Sarebbe troppo riduttivo parlarne oggi. Conto molto su chi ho a disposizione, sulla praticità e la resilienza che hanno questi ragazzi. C’è un confronto quotidiano sulla società. Credo proprio che questa regalerà qualcosa alla squadra e ai tifosi là dove ce ne sarà bisogno".