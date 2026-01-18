Durosinmi, esordio super per il 'nuovo Osimhen': 22 minuti e a Pisa è già un idolo

In patria già da un annetto i media locali l’avevano etichettato come il nuovo Osimhen. Mica male come accostamento anche se un paragone del genere rischia a volte di diventare schiacciante per un giovane talento, che deve ancora imporsi nel gotha del calcio internazionale. Rafiu Durosinmi, però, ha le spalle large ed è tipo da non lasciarsi sconvolgere e tantomeno influenzare dal parere altrui. Sia nel caso in cui riceva complimenti vistosi sia quando diventa oggetto di critiche, magari dopo una prestazione opaca. Merito di una mental coach e match analyst speciale: la sorella Sallyma. Tocca a lei analizzare nel dettaglio le prestazioni del goleador nigeriano dopo ogni gara. La sensazione è che ieri avrà avuto ben poco da dire al fratello dopo l’esordio da urlo in Serie A. Con un solo allenamento e mezzo nelle gambe, infatti, il classe 2003 ha debuttato nel migliore dei modi. Ventidue minuti caratterizzati dal colpo di testa vincente che ha permesso al Pisa di acciuffare il pareggio contro l’Atalanta. Meglio di così non poteva cominciare l’avventura dell’ex Viktoria Plzen, pagato ben 9 milioni (più 1 di bonus in caso di salvezza) dalla famiglia Corrado che col suo acquisto ha scritto la storia. Mai nessun giocatore nerazzurro, infatti, era costato così tanto. E se il buongiorno si vede dal mattino, la sensazione è che con le sue reti Rafiu possa trascinare la squadra pisana verso una clamorosa rimonta salvezza. Anche grazie a un tutor speciale come Alberto Gilardino.