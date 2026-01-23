Gilardino dopo Inter-Pisa: "Serata amara e risultato pesante. Il rigore ha cambiato la partita"

"La serata è molto amara, molto difficile. Il risultato è ampio per quello che la squadra ha fatto vedere nel primo tempo, non era semplice andare avanti 2-0, poi l'inerzia della partita è cambiata sul rigore dell'Inter e con il colpo di testa di Canestrelli che poteva valere il 3-3. Nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco noi, l'Inter poi è fortissima. Abbiamo fatto tanti errori tecnici, anche chi è entrato non ci ha dato una grande mano, questa è la realtà, dobbiamo cercare di archiviare un risultato pesante". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, dopo la sconfitta incassata contro l'Inter (6-2 il risultato finale).