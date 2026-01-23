Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gilardino dopo Inter-Pisa: "Serata amara e risultato pesante. Il rigore ha cambiato la partita"

Il commento del tecnico dei toscani dopo il ko a San Siro contro i nerazzurri: "Il risultato è ampio per quello che la squadra ha fatto vedere nel primo tempo"
2 min
Gilardino dopo Inter-Pisa: "Serata amara e risultato pesante. Il rigore ha cambiato la partita"© Redazione
Pisa

Pisa

Tutte le notizie sulla squadra

"La serata è molto amara, molto difficile. Il risultato è ampio per quello che la squadra ha fatto vedere nel primo tempo, non era semplice andare avanti 2-0, poi l'inerzia della partita è cambiata sul rigore dell'Inter e con il colpo di testa di Canestrelli che poteva valere il 3-3. Nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco noi, l'Inter poi è fortissima. Abbiamo fatto tanti errori tecnici, anche chi è entrato non ci ha dato una grande mano, questa è la realtà, dobbiamo cercare di archiviare un risultato pesante". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, dopo la sconfitta incassata contro l'Inter (6-2 il risultato finale).

Le parole di Gila su Moreo e Bozhinov

"Moreo? Sono felice per lui, trovare gol per un attaccante è sempre fondamentale, anche in serate come queste. Bozhinov è un giocatore molto giovane, ci vorranno i tempi d'inserimento", ha aggiunto l'allenatore del Pisa.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pisa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS