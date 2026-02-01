Gilardino esonerato, il Pisa cambia allenatore: il nome caldo è sempre lui

La sconfitta contro il Sassuolo è la classica goccia a far traboccare il vaso. Più volte il Pisa ha concesso la fiducia necessaria a Gilardino ma l'ennesimo ko, dopo il 6-2 con l'Inter dell'ultima giornata , hanno spinto la società a riflettere e propendere per un cambio di rotta inevitabile. I nerazzurri sono all'ultimo posto con 14 punti: ultima vittoria il 7 novembre poi 5 pareggi e 7 sconfitte. Troppo poco per l'obiettivo prefissato, per questo il club ora sta valutando le alternative per poter annunciare il nuovo allenatore nelle prossime ore.

Gilardino, si chiude l’esperienza sulla panchina del Pisa

È arrivata ai titoli di coda l’avventura di Alberto Gilardino alla guida del Pisa. Dopo mesi intensi, il club nerazzurro ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore, scegliendo di dare una scossa al proprio cammino stagionale. Una decisione maturata nelle ultime ore, dopo la sconfitta col Sassuolo, e ufficializzata attraverso i canali del club, che ha optato per un cambio di rotta tecnico nel tentativo di invertire una tendenza preoccupante. La squadra, infatti, è pienamente coinvolta nella lotta per la salvezza e il momento impone scelte rapide e incisive. L’esonero di Gilardino rappresenta quindi un passaggio delicato, ma ritenuto necessario dalla dirigenza per provare a rilanciare le ambizioni del Pisa in questa fase cruciale della stagione.

Il comunicato del Pisa

A spiegare la decisione è stato lo stesso Pisa con una nota pubblicata sul sito ufficiale. Nel comunicato, il club sottolinea il peso umano e professionale della scelta: "Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra". Non manca il ringraziamento per il lavoro svolto dall’allenatore e dal suo staff, riconosciuto con parole di stima: "Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri". Infine, la società annuncia che a breve verrà ufficializzato il nome del nuovo tecnico: "Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra".