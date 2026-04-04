Hiljemark pronto per il Toro: "Il mio Pisa è carico"

PISA - Oscar Hiljemark vuole rivedere il Pisa che ha reagito ai 4 schiaffi in casa subiti dalla Juventus battendo per 3-1 il Cagliari. La severa lezione di Como, una sconfitta per 5-0, è alle spalle secondo l'allenatore dell'ultima della classe a 18 punti con l'Hellas Verona. I reduci dalle nazionali Loyola, Aebischer e Bozhinov sono convocabili, anche se si sono allenati per la prima volta ieri assieme al resto del gruppo. «Farò le