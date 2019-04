Roma, Totti: «Champions? Spero la Juve superi il turno»

ROMA - "La Juventus in Champions League? Avevo gente a cena e non ho visto tutta la gara contro l'Ajax. Nei quarti di finale comunque sono tutte partite difficili, può vincere chiunque ma speriamo passi l'italiana". Così Francesco Totti nel corso dell'intervallo della sfida a scopo benefico in corso a Roma allo stadio Tre Fontane tra la Nazionale Piloti Formula E e la 'AS Roma Legends' capitanata proprio dall'ex numero 10 giallorosso. "Da questo campo è iniziato tutto, sono partito con i Giovanissimi Regionali dal Tre Fontane, è stato un percorso lunghissimo, ho sudato, faticato, e fortunatamente sono riuscito a coronare il mio sogno" le parole di Totti, sempre pronto a scendere in campo quando c'è da vincere la partita della solidarietà: "Questa è la partita più bella da disputare, aiutare la gente che è meno fortunata di noi, fare queste partite per far divertire la gente e aiutare le persone bisognose. Per noi è un onore. Il risultato è insignificante, la cosa principale stasera è la beneficenza, partecipare a questi eventi ci rende orgogliosi". L'amichevole del Tre Fontane è stata organizzata in occasione del ritorno della corsa di Formula E nella Capitale e il ricavato del match sarà devoluto in favore dell'associazione 'Andrea Tudisco Onlus', che opera per tutelare il diritto alla salute dei bambini che hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli ospedali romani, e di 'Roma Cares', la fondazione della Roma costantemente impegnata in progetti socialmente rilevanti. Assieme a Totti nella Roma sono scesi in campo tanti ex giallorossi tra i quali Conti, Candela, Delvecchio, Cassetti, Perrotta e Amelia.