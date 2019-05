Totti e Petrachi per la nuova Roma

ROMA - Dopo i tanti record da calciatore, Francesco Totti è entrato anche nella Hall of Fame del calcio italiano. Per avere un ruolo maggiormente operativo nella Roma, però, dovrà attendere un po': "Ancora non so niente sul mio futuro. Io direttore tecnico? Valuteremo più avanti". L'ex capitano giallorosso punta con decisione a diventare il responsabile dell'area tecnica: dalla prima squadra alle giovanili, incidendo nelle scelte sulla panchina e del mercato. Non su quella del ds che, al netto delle smentite, è già stata presa.