Roma, Fonseca: "Derby? Non vedo l'ora. Smalling acquisto giusto"

ROMA - Roma e Lazio si affronteranno domani alle ore 18 nel derby della Capitale e alla vigilia del big match ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi Paulo Fonseca: "Ho giocato diversi derby nella mia carriera, so che per Roma e per i tifosi è una partita speciale. Lo si percepisce anche respirando l'aria che abbiamo attorno. Spero sia il primo di tanti derby, non vedo l'ora di scendere in campo. Sono molto motivato". Il tecnico ha parlato anche dell'ultimo acquisto in casa Roma, il difensore Chris Smalling: "Abbiamo preso un centrale d'esperienza, cercavamo un profilo come il suo. Ha quelle caratteristiche che si adattano alla nostra squadra: è rapido, aggressivo e può aggiungere qualità a questa rosa".

Roma-Lazio, le scelte di Fonseca Fonseca non ha intenzione di rivelare la formazione con la quale scenderà in campo: "Mancini e Zappacosta sono pronti, potrebbero giocare ma non lo rivelo ancora. Smalling figura tra i convocati. Florenzi esterno d'attacco è un'ipotesi che sto considerando. Abbiamo lavorato nel corso della settimana per questa opzione. Non ho intenzione di rivelare come ci schiereremo contro la Lazio. Veretout è in grado di cominciare dal primo minuto. Allo stesso modo di Mancini, Zappacosta e tutti gli altri giocatori che ho a disposizione. Veretout può giocare a fianco di chiunque: di Diawara, Pellegrini o Cristante".