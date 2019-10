Roma, like di Zaniolo a video con insulti verso i tifosi della Lazio

TORINO - Dopo la "mamma di Zaniolo..." ora la "mamma dei laziali...". E sul filo dei cori beceri stavolta nel botta e risposta scivola proprio Nicolò Zaniolo, il cui commento alle offese cantate ieri sera dai tifosi della Roma ("la mamma dei laziali è una p...") durante la trasferta contro il Wolfsberger e postato su Instagram da un profilo di supporters giallorossi non è passato inosservato. Né ai laziali, né alla stessa società giallorossa. "Grandiiii" il commento di Zaniolo con tanto di like al video e al coro dei romanisti, tutto rimosso poche ore dopo: non senza una valanga di reazioni, sempre social, dei tifosi laziali, con inevitabili e quasi sempre censurabili botta e riposta. A ritenere "sbagliata" la reazione del giovane talento romanista anche la società giallorossa, oltre allo stesso giocatore, come testimonia la sua marcia indietro. Di fatto, la nuova polemica è uno strascico del derby del 2 settembre, quando dalla Curva Nord laziale si levò più volte il coro "la mamma di Zaniolo è una p...". La stessa madre di Zaniolo, Francesca, usò l'ironia come risposta: "Pensate sempre a me, che carini!". All'ironia la Lazio invece preferisce il silenzio e non commenta.