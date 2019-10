Spinazzola: “Rimpianto per l'addio alla Juve? Ora sono felice”

FIRENZE - "Sarà bello giocare a Roma. Penso che ci sarà una grande festa, con lo stadio pieno, e i romani ci daranno tanto calore come fanno sempre. Rappresentare l'Italia e farlo all’Olimpico ti dà ancora più emozione". Così Leonardo Spinazzola , difensore della Roma e della Nazionale , oggi a Firenze, al Centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando la sfida contro la Grecia , sabato prossimo all'Olimpico, che potrebbe valere il pass per l'Europeo in caso di vittoria. Spinazzola potrebbe essere schierato dal primo minuto sulla corsia di sinistra della difesa a quattro. "Deciderà il mister - commenta - Siamo una buonissima squadra con tutti i ruoli coperti da due o più giocatori. Siamo una nazionale forte con difensori di primissima fascia che giocano nelle migliori squadre d'Italia e d'Europa".

Il ruolo di Spinazzola

Il difensore giallorosso ribadisce poi che si trova meglio sulla fascia sinistra, anche se nella Roma quel ruolo è coperto da Kolarov e rischia di trovare spazio solo a destra. "Ho giocato sempre a sinistra - spiega - e lì mi trovo molto meglio. Sono destro e se il mister mi vuole far giocare a destra lo faccio, ma non sono abituato a ricoprire quella zona. Comunque, se gioco più partite a destra non è che mi dimentico come si gioca a sinistra. L'esterno alto l'ho fatto sei anni fa, ma preferisco giocare più basso perché ho molto più campo. Poi gioco dove vuole il mister, ho la fortuna o la sfortuna di saper ricoprire più ruoli". Infine, a quanti affermano che l'Italia ha avuto un girone di qualificazione facile per l'Europeo, Spinazzola replica: "Anche le più piccole nazionali hanno sempre una buona organizzazione difensiva. Sulla carta magari siamo i più forti del girone, ma il campo è un'altra cosa, e se non metti umiltà e non corri come il tuo avversario puoi pareggiare e perdere contro tutti".

Spinazzola e il momento della Roma

"In queste ultime partite con la Roma abbiamo creato tanto e subito poco. Ci sono partite in cui fai dieci tiri e ne entra solo uno. Adesso ci mancano tanti giocatori offensivi di qualità e siamo stretti con i ricambi. Però in classifica siamo tutti lì: la Juve ha qualcosa in più, e anche l'Inter. Noi finora abbiamo cambiato tantissimo: mister, giocatori e modulo, con una nuova visione del calcio. Fonseca crea tante aspettative anche nello spogliatoio e noi stiamo davvero bene con lui. Abbiamo ancora tanto tempo per risalire. Rimpianti per l'addio alla Juventus? Il nostro è un lavoro, il club bianconero ha fatto una scelta, io pure. Sono andato in un'altra grande squadra dove sono felice e se sto bene gioco con più continuità".

".