La Roma può ritrovare Pellegrini e Diawara

ROMA - Lo slittamento del match con la Sampdoria (inizialmente previsto domenica e ora in calendario il 15 marzo) permette a Fonseca di tirare un sospiro di sollievo. In un colpo solo, grazie allo slittamento della giornata di campionato, il tecnico non avrà più l'insidiosa trasferta di San Siro contro il Milan a cavallo dei due match previsti per gli ottavi di finale di Europa League con il Siviglia. Senza contare che proprio per il 12 marzo, gara d’andata in terra andalusa (in dubbio se a porte chiuse o aperte), conta di recuperare sia Pellegrini che Diawara (Veretout è squalificato). Discorso più semplice per il centrocampista romano che fermo dal 25 febbraio per una lesione di primo grado al flessore sinistro è dato in pieno recupero. A tal punto che ieri non ha svolto la risonanza di controllo prevista a Villa Stuart. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, potrebbe effettuare un primo check up con una semplice ecografia. In via di miglioramento anche il guineano, fermo ormai da 45 giorni, che ha già iniziato ad allenarsi con il gruppo.