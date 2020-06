Roma, missione 4° posto: il piano Fonseca

Più facile forse trovare rimedi per la fase difensiva. Anche perché sino a Natale, la Roma ha dimostrato di poter garantire una copertura a Pau Lopez di tutto rispetto. Sino a quel momento, infatti, il portiere spagnolo aveva subito appena 17 reti in altrettante gare. Per intenderci: l'Inter, che all'epoca godeva della migliore difesa del torneo, ne aveva incassate 14. Nel 2020, il crollo. La media-gol è addirittura raddoppiata. Nelle nove gare disputate in campionato la Roma ha subito 18 reti (media: due a partita) con appena un clean-sheet all'attivo (contro il Lecce) mentre in precedenza ne aveva inanellati 5. Un peggioramento nei numeri che è coinciso con la flessione in campionato dal quarto posto (a - 7 dalla capolista) al quinto (ma a -18 dalla Juventus). Per ovviare a questo calo, Fonseca non è escluso che possa optare in qualche gara per la [...]